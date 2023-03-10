https://sputnikarabic.ae/20230310/نصرالله-ما-وصلت-إليه-إسرائيل-يعود-إلى-صمود-المقاومة-في-المنطقة-1074568722.html
نصرالله: ما وصلت إليه إسرائيل يعود إلى صمود المقاومة في المنطقة
نصرالله: ما وصلت إليه إسرائيل يعود إلى صمود المقاومة في المنطقة
قال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" اللبناني، إن ما يجري حاليا في إسرائيل "يفتح آمالا كبيرة وما وصل إليه الكيان اليوم يعود أيضا للصمود والمقاومة في المنطقة". 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:31+0000
2023-03-10T15:31+0000
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وتابع نصر الله في كلمة له اليوم الجمعة، أن الوفود الأمريكية التي تأتي إلى إسرائيل "تهدف لمعالجة الشرخ الداخلي الذي يمكن أن يوصل إلى صدام دموي".واعتبر نصر الله، أن تطبيع إسرائيل مع عدد أكبر من الدول لا يحمي كيانها ولا يوقف العمليات ضدها.وأشار نصرالله إلى أنه باتت هناك "ثقافة شبيهة بما جرى خلال اندحار 25 أيار/ مايو من جنوب لبنان".وأكد زعيم "حزب الله" اللبناني أن ما يجري اليوم في الضفة وفي أجزاء من أراضي 48 على درجة عالية من الأهمية في مشروع المقاومة.موضحا أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون كيف نمد يد العون لهذا الفلسطيني المقاوم والمجاهد الذي يدفع هذا الكيان إلى الهاوية". وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
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https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-السعودية-مستعدة-للسلام-مع-إسرائيل-إذا-سمحت-أمريكا-لها-بتطوير-برنامجها-النووي-1074531051.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
نصرالله: ما وصلت إليه إسرائيل يعود إلى صمود المقاومة في المنطقة
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قال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" اللبناني، إن ما يجري حاليا في إسرائيل "يفتح آمالا كبيرة وما وصل إليه الكيان اليوم يعود أيضا للصمود والمقاومة في المنطقة".
وتابع نصر الله في كلمة له اليوم الجمعة، أن الوفود الأمريكية
التي تأتي إلى إسرائيل "تهدف لمعالجة الشرخ الداخلي الذي يمكن أن يوصل إلى صدام دموي".
واعتبر نصر الله، أن تطبيع إسرائيل مع عدد أكبر من الدول لا يحمي كيانها ولا يوقف العمليات ضدها.
وأشار نصرالله إلى أنه باتت هناك "ثقافة شبيهة بما جرى خلال اندحار 25 أيار/ مايو من جنوب لبنان".
وأكد زعيم "حزب الله" اللبناني أن ما يجري اليوم في الضفة وفي أجزاء من أراضي 48 على درجة عالية من الأهمية في مشروع المقاومة.
موضحا أن "الأولوية اليوم يجب أن تكون كيف نمد يد العون لهذا الفلسطيني المقاوم والمجاهد الذي يدفع هذا الكيان إلى الهاوية".
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل
على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح
من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.