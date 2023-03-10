https://sputnikarabic.ae/20230310/نظرية-سخيفة-هجوم-أمريكي-على-فرضية-قيام-مجموعة-أوكرانية-بتفجير-نورد-ستريم-1074543335.html

"نظرية سخيفة"... هجوم أمريكي على فرضية قيام مجموعة أوكرانية بتفجير "نورد ستريم"

"نظرية سخيفة"... هجوم أمريكي على فرضية قيام مجموعة أوكرانية بتفجير "نورد ستريم"

علقت العضو السابق في مجلس النواب والمرشح الرئاسي السابق تولسي غابارد، على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إمكانية تورط أوكرانيا بتفجير خطوط "نورد... 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T09:08+0000

2023-03-10T09:08+0000

2023-03-10T09:08+0000

العالم

روسيا

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ووصفت غابارد في تصريحات على "فوكس نيوز" هذه الإدعات بالسخيفة.مضيفة أن البيت الأبيض والتحالف يواجهان عواقب وخيمة على المديين القصير والطويل. مشيرة إلى أن تقويض خطوط الأنابيب وجه ضربة كبيرة لاقتصاد ألمانيا، العضو الرئيسي في الناتو.وفي وقت سابق، قالت غابارد إن جو بايدن دفع الشعب الأمريكي والعالم بأسره إلى هاوية الحرب النووية ودعت إلى إنهاء تمويل أوكرانيا لأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تنتهي في جيوب حكومة فاسدة في كييف.هذا ونشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، في 8 فبراير/ شباط، تحقيقه في هجوم "نورد ستريم" الإرهابي، الذي ذكر فيه، نقلاً عن مصادر خاصة، أن عبوات ناسفة زرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" الأمريكية، من قبل غواصين أمريكيين ومن ثم فجرها متخصصون نرويجيون بعد ثلاثة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20230308/ستولتنبرغ-لا-يزال-من-غير-المعروف-من-يقف-وراء-التخريب-في-نورد-ستريم-1074474687.html

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