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https://sputnikarabic.ae/20230310/نظرية-سخيفة-هجوم-أمريكي-على-فرضية-قيام-مجموعة-أوكرانية-بتفجير-نورد-ستريم-1074543335.html
"نظرية سخيفة"... هجوم أمريكي على فرضية قيام مجموعة أوكرانية بتفجير "نورد ستريم"
"نظرية سخيفة"... هجوم أمريكي على فرضية قيام مجموعة أوكرانية بتفجير "نورد ستريم"
علقت العضو السابق في مجلس النواب والمرشح الرئاسي السابق تولسي غابارد، على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إمكانية تورط أوكرانيا بتفجير خطوط "نورد... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T09:08+0000
2023-03-10T09:08+0000
العالم
روسيا
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ووصفت غابارد في تصريحات على "فوكس نيوز" هذه الإدعات بالسخيفة.مضيفة أن البيت الأبيض والتحالف يواجهان عواقب وخيمة على المديين القصير والطويل. مشيرة إلى أن تقويض خطوط الأنابيب وجه ضربة كبيرة لاقتصاد ألمانيا، العضو الرئيسي في الناتو.وفي وقت سابق، قالت غابارد إن جو بايدن دفع الشعب الأمريكي والعالم بأسره إلى هاوية الحرب النووية ودعت إلى إنهاء تمويل أوكرانيا لأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تنتهي في جيوب حكومة فاسدة في كييف.هذا ونشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، في 8 فبراير/ شباط، تحقيقه في هجوم "نورد ستريم" الإرهابي، الذي ذكر فيه، نقلاً عن مصادر خاصة، أن عبوات ناسفة زرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" الأمريكية، من قبل غواصين أمريكيين ومن ثم فجرها متخصصون نرويجيون بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230308/ستولتنبرغ-لا-يزال-من-غير-المعروف-من-يقف-وراء-التخريب-في-نورد-ستريم-1074474687.html
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العالم, روسيا

"نظرية سخيفة"... هجوم أمريكي على فرضية قيام مجموعة أوكرانية بتفجير "نورد ستريم"

09:08 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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علقت العضو السابق في مجلس النواب والمرشح الرئاسي السابق تولسي غابارد، على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إمكانية تورط أوكرانيا بتفجير خطوط "نورد ستريم".
ووصفت غابارد في تصريحات على "فوكس نيوز" هذه الإدعات بالسخيفة.
وقالت: "خطأ الولايات المتحدة والناتو واضح لدرجة أنهما توصلتا إلى هذه النظرية السخيفة دون أي تفاصيل حول ما يسمى بالمجموعة الموالية لأوكرانيا".
مضيفة أن البيت الأبيض والتحالف يواجهان عواقب وخيمة على المديين القصير والطويل. مشيرة إلى أن تقويض خطوط الأنابيب وجه ضربة كبيرة لاقتصاد ألمانيا، العضو الرئيسي في الناتو.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
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وفي وقت سابق، قالت غابارد إن جو بايدن دفع الشعب الأمريكي والعالم بأسره إلى هاوية الحرب النووية ودعت إلى إنهاء تمويل أوكرانيا لأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تنتهي في جيوب حكومة فاسدة في كييف.
هذا ونشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، في 8 فبراير/ شباط، تحقيقه في هجوم "نورد ستريم" الإرهابي، الذي ذكر فيه، نقلاً عن مصادر خاصة، أن عبوات ناسفة زرعت تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 تحت غطاء مناورات "بالتوبس" الأمريكية، من قبل غواصين أمريكيين ومن ثم فجرها متخصصون نرويجيون بعد ثلاثة أشهر.
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