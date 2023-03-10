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https://sputnikarabic.ae/20230310/واشنطن-وبروكسل-تعززان-التعاون-لمنع-الدول-من-الالتفاف-على-العقوبات-ضد-روسيا-1074591977.html
واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا
واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T23:52+0000
2023-03-10T23:55+0000
أورسولا فون دير لاين
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة، "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية".وأكدت واشنطن وبروكسل أنه "بمثابة أحد عناصر ذلك، نقوم بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات في الدول الثالثة حول العالم من دعم روسيا في حربها".وفي السياق ذكر البيان، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل لضمان أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع المصادر.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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أورسولا فون دير لاين, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
أورسولا فون دير لاين, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

23:52 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 23:55 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / Kerstin Joenssonالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / Kerstin Joensson
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أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.
بروكسل - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة، "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية".
وأكدت واشنطن وبروكسل أنه "بمثابة أحد عناصر ذلك، نقوم بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات في الدول الثالثة حول العالم من دعم روسيا في حربها".
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أمس, 22:38 GMT
وفي السياق ذكر البيان، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل لضمان أمن الطاقة في أوروبا من خلال تنويع المصادر.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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