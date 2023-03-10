https://sputnikarabic.ae/20230310/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-تطور-مقلق-1074568464.html
وزير دفاع إسرائيلي سابق: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية "تطور مقلق"
وزير دفاع إسرائيلي سابق: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية "تطور مقلق"
علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، معتبرا أن ذلك "تطور مقلق". 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T15:29+0000
2023-03-10T15:29+0000
2023-03-10T15:29+0000
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وقال غانتس وهونائب بالكنيست (البرلمان) ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "استئناف العلاقات بين إيران والسعودية تطور مقلق".وأضاف: "تتزايد التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه دولة إسرائيل، ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وحكومته مشغولون بالانقلاب السلطوي".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، راج الحديث عن محادثات تجرى في المنطقة بقيادة واشنطن لتشكيل ما يسمى تحالف "الدول المعتدلة" بقيادة السعودية لمواجهة إيران.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات "هو فشل كامل وخطير" للسياسة الخارجية لحكومة بلاده، و"انهيار لجدار الدفاع الإقليمي" ضد طهران.واعتبر ان الاتفاق يمثل "انهيارا لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران".وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية: "هذا ما يحدث عندما تتعامل مع الجنون القضائي طوال اليوم بدلا من القيام بالمهمة في مواجهة إيران وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة".وكان لابيد يشير إلى واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها إسرائيل، في ظل رفض المعارضة واليسار وشرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي لخطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها وتحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) كما تمنح الحكومة السيرطة على لجنة تعيين القضاة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك وقنصليتها بمدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230310/لابيد-الاتفاق-بين-السعودية-وإيران-فشل-خطير-للسياسة-الخارجية-لإسرائيل-وانهيار-لجدار-الدفاع-الإقليمي-1074562140.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيني غانتس, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بيني غانتس, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو
وزير دفاع إسرائيلي سابق: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية "تطور مقلق"
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علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، معتبرا أن ذلك "تطور مقلق".
وقال غانتس وهونائب بالكنيست (البرلمان) ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "استئناف العلاقات بين إيران والسعودية
تطور مقلق".
وأضاف: "تتزايد التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه دولة إسرائيل، ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وحكومته مشغولون بالانقلاب السلطوي".
وتابع غانتس: "بصفتي كنت شريكا لسنوات طويلة في بناء وصيانة تحالف المعتدلين - أصرح بأن نتنياهو تخلى عن أمن إسرائيل ومواطنيها وهذه هي النتائج".
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، راج الحديث عن محادثات تجرى في المنطقة بقيادة واشنطن لتشكيل ما يسمى تحالف "الدول المعتدلة
" بقيادة السعودية لمواجهة إيران.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات "هو فشل كامل وخطير" للسياسة الخارجية لحكومة بلاده، و"انهيار لجدار الدفاع الإقليمي" ضد طهران.
وقال لابيد: "الاتفاق بين السعودية وإيران هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية".
واعتبر ان الاتفاق يمثل "انهيارا لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران".
وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية:
"هذا ما يحدث عندما تتعامل مع الجنون القضائي طوال اليوم بدلا من القيام بالمهمة في مواجهة إيران وتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة".
وكان لابيد يشير إلى واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها إسرائيل، في ظل رفض المعارضة واليسار وشرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي لخطة "إصلاح القضاء
" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها وتحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) كما تمنح الحكومة السيرطة على لجنة تعيين القضاة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين
، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك وقنصليتها بمدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
، لإدانته بتهم منها الإرهاب.