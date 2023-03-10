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وكالات: السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات وتحددان موعدا لفتح السفارات... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230310/وكلات-السعودية-وإيران-توقعان-اتفاقا-لاستئناف-العلاقات-وتحددان-موعدا-لفتح-السفارات-1074550983.html
وكالات: السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات وتحددان موعدا لفتح السفارات... فيديو
وكالات: السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات وتحددان موعدا لفتح السفارات... فيديو
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، عن قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أنه من المقرر استئناف عمل السفارات في غضون... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T12:02+0000
2023-03-10T12:20+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن إيران والسعودية وقعتا اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".ويشار إلى أن البيان المشترك وقع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.
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العالم العربي

وكالات: السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات وتحددان موعدا لفتح السفارات... فيديو

12:02 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / AP
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يتبع
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، عن قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أنه من المقرر استئناف عمل السفارات في غضون شهرين.
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن إيران والسعودية وقعتا اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".

"أعلن في بيان مشترك عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

ويشار إلى أن البيان المشترك وقع بعد عدة أيام من المفاوضات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين.
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