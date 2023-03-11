https://sputnikarabic.ae/20230311/أذربيجان-تستدعي-سفير-طهران-وتسلمه-احتجاجا-بعد-تحليق-طائرة-عسكرية-إيرانية-قرب-حدودها-1074608383.html
أذربيجان تستدعي سفير طهران وتسلمه احتجاجا بعد تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب حدودها
أذربيجان تستدعي سفير طهران وتسلمه احتجاجا بعد تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب حدودها
أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم السبت، "استدعاء سفير إيران لديها احتجاجا على تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب الحدود بين البلدين". 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:46+0000
2023-03-11T13:46+0000
2023-03-11T13:46+0000
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وقالت الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها، إن "الطائرة العسكرية الإيرانية حلقت على مسافة 3-5 كيلومترات من الحدود بين البلدين وفي بعض الأحيان فوق الحدود نفسها".وأضافت أنه "تم استدعاء السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي وتسليمه احتجاجا بعد تحليق الطائرة العسكرية الإيرانية فوق حدود البلدين".وتدهورت العلاقات بين إيران وأذربيجان بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارة الأخيرة في طهران، ما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة وجرح موظفين، الشيء الذي ردت عليه باكو باتهام السلطات الإيرانية بهذا العمل وإخلاء السفارة من موظفيها.وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، معربةً عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.من جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أذربيجان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أذربيجان تستدعي سفير طهران وتسلمه احتجاجا بعد تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب حدودها
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أعلنت وزارة خارجية أذربيجان، اليوم السبت، "استدعاء سفير إيران لديها احتجاجا على تحليق طائرة عسكرية إيرانية قرب الحدود بين البلدين".
وقالت الخارجية الأذربيجانية، في بيان لها
، إن "الطائرة العسكرية الإيرانية حلقت على مسافة 3-5 كيلومترات من الحدود بين البلدين وفي بعض الأحيان فوق الحدود نفسها".
وأضافت أنه "تم استدعاء السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي وتسليمه احتجاجا بعد تحليق الطائرة العسكرية الإيرانية فوق حدود البلدين".
وتدهورت العلاقات بين إيران وأذربيجان بعد الهجوم الذي تعرضت له سفارة الأخيرة في طهران، ما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة وجرح موظفين، الشيء الذي ردت عليه باكو باتهام السلطات الإيرانية
بهذا العمل وإخلاء السفارة من موظفيها.
وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية
الحادث، معربةً عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق
والدراسة الشاملة للملف.
من جانبه، أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم
علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".