https://sputnikarabic.ae/20230311/أهم-ما-تضمنه-اتفاق-عودة-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1074602811.html
أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
وصلت المفاوضات السعودية الإيرانية، برعاية صينية هذه المرة، إلى نقطة مهمة، بتوقيع اتفاق يتم بمقتضاه عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T11:45+0000
2023-03-11T11:45+0000
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ووفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، فإن العمل لهذا الاتفاق بدأ منذ جولات المفاوضات الأولية الخمس في العراق وسلطنة عمان، وتوج برعاية من الرئيس الصيني نفسه عقب زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة.
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انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, инфографика
أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
11:45 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
وصلت المفاوضات السعودية الإيرانية، برعاية صينية هذه المرة، إلى نقطة مهمة، بتوقيع اتفاق يتم بمقتضاه عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووفقا لما أعلنه مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، فإن العمل لهذا الاتفاق بدأ منذ جولات المفاوضات الأولية الخمس في العراق وسلطنة عمان، وتوج برعاية من الرئيس الصيني نفسه عقب زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة.