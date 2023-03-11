https://sputnikarabic.ae/20230311/أوربان-الحلفاء-يقتربون-من-إدخال-قواتهم-إلى-أوكرانيا--1074607095.html

أوربان: الحلفاء يقتربون من إدخال قواتهم إلى أوكرانيا

أوربان: الحلفاء يقتربون من إدخال قواتهم إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا. هذا الموضوع ومواضيع... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T13:48+0000

2023-03-11T13:48+0000

2023-03-11T14:06+0000

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أوربان: الحلفاء يقتربون من إدخال قواتهم إلى أوكرانيا واتفاق سعودي إيراني لاستئناف العلاقات أوربان: الحلفاء يقتربون من إدخال قواتهم إلى أوكرانيا واتفاق سعودي إيراني لاستئناف العلاقات

الرئيس الهنغاري يؤكد أن الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانياوأضاف في تصريحات عبر راديو "كوسوث" أن "الدول الغربية قريبة جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية".وأوضح أن "العالم كان بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية"، مشيرا إلى أنه "يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هيثم حسون، إن الغرب وواشنطن، يدركان جيدا أن إدخال قواتهم إلى أوكرانيا يعني مباشرة الدخول في حرب عالمية ثالثة.وأوضح أن هذه الخطوة إن حدثت، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطرا على العالم كله وربما تكون النهاية، بحسب قوله.وأشار إلى أن هدف الدول الأوروبية وواشنطن من هذه الدعاية هو "إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب كهدف مهم بالنسبة لهم، اعتقادا بنجاحهم في استنزاف روسيا والتأثير على معنويات الجيش الروسي".روسيا تقول إن الإمكانات النووية لباريس ولندن يمكن ربطها ببرنامج معاهدة "ستارت"قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فيمكن ربط لندن وباريس بمعاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الروسية الأمريكية الحالية.وأضاف في مقابلة مع قناة" آر تي" الناطقة بالعربية، إنه "في هذه الحالة سيكون من الممكن إيجاد الأساليب القانونية اللازمة والصياغة المناسبة".وأكد على أنه "من دون مراعاة سليمة لإمكانات وقدرات هاتين الدولتين، أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، فإنه لا سبيل للمضي قدمًا في هذا المجال الرئيسي".وشدد المسؤول على ضرورة إدخال الإمكانات النووية لفرنسا وبريطانيا في المعادلة الجديدة المستقبلية للأمن والاستقرار الاستراتيجي، لأنه "دون ذلك، لن تنجح السيطرة المستدامة على التسلح".وأضاف العبيدي أن أي سباق جديد للتسلح لا يعلم أحد منتهاه، كما سيستهلك كل مقدرات العالم وهو بالطبع لا يخدم بأي حال الأمن والسلم العالميين.وأوضح العبيدي أن القارة الأوروبية تتسارع دولها حاليا في تطوير قدراتها دون الاعتماد على الولايات المتحدة عبر فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، وهي فكرة بدأت تتبلور بالفعل بعد الأزمة الأوكرانية.ولفت إلى أنه يتم بلورة جديدة لهذه الإجراءات وسط مخاوف أمنية لدى الطرفين مع فقدان الثقة بين قادة هذه الدول، لذا تبرز الحاجة لاتفاقية جديدة تضمن حقوق كافة الأطراف.لافروف يؤكد أن موسكو تفكر بالرد على الغرب لتعديه المباشر على "التيار الشمالي"أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه إذا تم حظر قيام تحقيق موضوعي وحيادي و شفاف في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي"، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على هذا الهجوم الإرهابي.وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في البرنامج السياسي الروسي الشهير "بلشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة)، إن "هذا الهجوم الإرهابي لن يبقى دون رد"، معتبرها أن الهجوم" اعتداء مباشر على ممتلكات روسيا، إلى حد كبير".وأوضح أنه "لا يسمح بمشاركة روسيا في التحقيقات الجارية في عدد من البلدان - الدنمارك والسويد وألمانيا، رغم أن موسكو هي الطرف المتضرر، منوها إلى أنه يتم إبعاد روسيا ومنعها من الوصول إلى أي معلومات"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مشاركة موسكو في التحقيق.في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي، رضوان قاسم، إن الدول الغربية تريد إخفاء حقيقة التفجيرات التي استهدفت السيل الشمالي، ويدركون أن مشاركة روسيا في التحقيقات يعني كشف كافة الأسرار وراء العملية.وأوضح أن مشاركة روسيا في التحقيق وكشف الحقيقة سيكون له آثار كبيرة على الحكومات الأوروبية وستنقلب الأمور ضدها، على اعتبار أنها تتآمر على شعوبها ومصالح دولها.برعاية صينية.... السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفينأعلنت السعودية وإيران والصين، في بيان مشترك، توقيع الرياض و طهران اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ووكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، البيان المشترك، الذي أكدت فيه الدول الثلاثة توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وطهران، مؤكدة أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".وتضمن البيان أيضا، تأكيد السعودية و طهران على "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وأعربت كل من الصين والسعودية وإيران عن "حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي"، بحسب البيان.وأكد الحربي أن الاتفاق سيكون مفتاحا لحلول تتعلق بجميع الملفات العالقة كما في اليمن والعراق وسوريا والملف النووي الإيراني.وشدد على أن كل ذلك سيرسخ للأمن والاستقرار في المنطقة حيث هنالك بالفعل أعماق ومشتركات استراتيجية حقيقية بين السعودية وإيران.اقتصاديا.. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن أداة العقوبات ضد روسيا شبه مستنفدةصرح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شبه مستنفدة، مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من الخيارات في هذا المجال.وقال الدبلوماسي الأوروبي في مقابلة مع Euractiv، إنه "لم يتبق الكثير لفعله بشأن قضية العقوبات"، لافتا إلى أنه "سيكون من الغريب" بعد مرور عام على تصعيد الصراع الأوكراني أن تبقى خيارات".وأكدت واشنطن وبروكسل أن "أحد عناصر ذلك، القيام بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات في الدول الثالثة حول العالم من دعم روسيا في حربها"، على حد قوله.في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، بلال علامة، إن كل العقوبات التي فرضت على روسيا لم تؤدي الدور المطلوب منها، بل أنتجت خطوط تواصل لموسكو مع دول العالم بطريقة أفضل.وأشار إلى أنه لا بد من العودة للحوار - على الأقل - لإدارة الخلاف إذا لم يكن لإنهائه وإيجاد حلول بين الأطراف.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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