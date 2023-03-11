عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/إعلام-الاستخبارات-الألمانية-على-علم-بسفر-61-متطرفا-إلى-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1074616475.html
إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع
إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع
أفادت صحيفة ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات الألمانية على علم بسفر "61 متطرفا ومجرما يحملون دوافع سياسية" من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T17:51+0000
2023-03-11T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية عن مصادر أمنية ألمانية، أن 61 متطرفا سافروا من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع، ويُعتقد أن 29 متطرفا منهم لا يزالون في أوكرانيا، فيما لم يوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) ما إذا كان هؤلاء منخرطين بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا.كما نقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة الاتحادية الألمانية أن 31 من المتطرفين المذكورين ينتمون إلى حركات سياسية يمينية، فيما يُصنف 24 آخرون باعتبارهم "مؤيدين لأيديولوجيات أجنبية ومتطرفة"، وبعض الباقين متشددون دينيًا وهناك شخص واحد يساري متطرف.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا يُقدّر بالآلاف، وأكدت أن لديها أدلة تشير إلى وجود مرتزقة من أكثر من 60 دولة يقاتلون في أوكرانيا، بعضهم في مواقع الاشتباك الأمامية.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح، منتصف الشهر الماضي، بأنه ليس سرا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كثيراً ما يسمعون مرتزقة يقاتلون إلى جانب قوات كييف يتحدثون بلغات أجنبية، وأكد أن هذا يحدث منذ فترة طويلة.وحذر بيسكوف من أن تواجد المرتزقة قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وإن كان من غير الممكن أن يغير مجرى الأحداث أو توازنات القوة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230124/طائرات-مسيرة-روسية-ترصد-المرتزقة-الأجانب-من-خلال-الهواتف-المحمولة-1072637156.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44a10eda6f711b6b2337c695ffd443ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ألمانيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا

إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع

17:51 GMT 11.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegram
أفادت صحيفة ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات الألمانية على علم بسفر "61 متطرفا ومجرما يحملون دوافع سياسية" من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية عن مصادر أمنية ألمانية، أن 61 متطرفا سافروا من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع، ويُعتقد أن 29 متطرفا منهم لا يزالون في أوكرانيا، فيما لم يوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) ما إذا كان هؤلاء منخرطين بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة الاتحادية الألمانية أن 31 من المتطرفين المذكورين ينتمون إلى حركات سياسية يمينية، فيما يُصنف 24 آخرون باعتبارهم "مؤيدين لأيديولوجيات أجنبية ومتطرفة"، وبعض الباقين متشددون دينيًا وهناك شخص واحد يساري متطرف.
مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية ترصد المرتزقة الأجانب من خلال الهواتف المحمولة
24 يناير, 05:48 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا يُقدّر بالآلاف، وأكدت أن لديها أدلة تشير إلى وجود مرتزقة من أكثر من 60 دولة يقاتلون في أوكرانيا، بعضهم في مواقع الاشتباك الأمامية.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح، منتصف الشهر الماضي، بأنه ليس سرا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كثيراً ما يسمعون مرتزقة يقاتلون إلى جانب قوات كييف يتحدثون بلغات أجنبية، وأكد أن هذا يحدث منذ فترة طويلة.
وحذر بيسكوف من أن تواجد المرتزقة قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وإن كان من غير الممكن أن يغير مجرى الأحداث أو توازنات القوة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала