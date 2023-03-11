https://sputnikarabic.ae/20230311/إعلام-الاستخبارات-الألمانية-على-علم-بسفر-61-متطرفا-إلى-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1074616475.html
إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع
إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع
أفادت صحيفة ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات الألمانية على علم بسفر "61 متطرفا ومجرما يحملون دوافع سياسية" من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T17:51+0000
2023-03-11T17:51+0000
2023-03-11T17:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
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برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية عن مصادر أمنية ألمانية، أن 61 متطرفا سافروا من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع، ويُعتقد أن 29 متطرفا منهم لا يزالون في أوكرانيا، فيما لم يوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) ما إذا كان هؤلاء منخرطين بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا.كما نقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة الاتحادية الألمانية أن 31 من المتطرفين المذكورين ينتمون إلى حركات سياسية يمينية، فيما يُصنف 24 آخرون باعتبارهم "مؤيدين لأيديولوجيات أجنبية ومتطرفة"، وبعض الباقين متشددون دينيًا وهناك شخص واحد يساري متطرف.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا يُقدّر بالآلاف، وأكدت أن لديها أدلة تشير إلى وجود مرتزقة من أكثر من 60 دولة يقاتلون في أوكرانيا، بعضهم في مواقع الاشتباك الأمامية.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح، منتصف الشهر الماضي، بأنه ليس سرا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كثيراً ما يسمعون مرتزقة يقاتلون إلى جانب قوات كييف يتحدثون بلغات أجنبية، وأكد أن هذا يحدث منذ فترة طويلة.وحذر بيسكوف من أن تواجد المرتزقة قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وإن كان من غير الممكن أن يغير مجرى الأحداث أو توازنات القوة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230124/طائرات-مسيرة-روسية-ترصد-المرتزقة-الأجانب-من-خلال-الهواتف-المحمولة-1072637156.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
إعلام: الاستخبارات الألمانية على علم بسفر 61 متطرفا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع
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أفادت صحيفة ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات الألمانية على علم بسفر "61 متطرفا ومجرما يحملون دوافع سياسية" من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
برلين - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية عن مصادر أمنية ألمانية، أن 61 متطرفا سافروا من ألمانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الصراع، ويُعتقد أن 29 متطرفا منهم لا يزالون في أوكرانيا، فيما لم يوضح المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) ما إذا كان هؤلاء منخرطين بشكل مباشر في القتال بأوكرانيا.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة الاتحادية الألمانية أن 31 من المتطرفين المذكورين ينتمون إلى حركات سياسية يمينية، فيما يُصنف 24 آخرون باعتبارهم "مؤيدين لأيديولوجيات أجنبية ومتطرفة"، وبعض الباقين متشددون دينيًا وهناك شخص واحد يساري متطرف.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن عدد المقاتلين الأجانب في أوكرانيا يُقدّر بالآلاف، وأكدت أن لديها أدلة تشير إلى وجود مرتزقة من أكثر من 60 دولة يقاتلون في أوكرانيا، بعضهم في مواقع الاشتباك الأمامية.
وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح، منتصف الشهر الماضي، بأنه ليس سرا أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كثيراً ما يسمعون مرتزقة يقاتلون إلى جانب قوات كييف يتحدثون بلغات أجنبية، وأكد أن هذا يحدث منذ فترة طويلة.
وحذر بيسكوف من أن تواجد المرتزقة قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وإن كان من غير الممكن أن يغير مجرى الأحداث أو توازنات القوة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.