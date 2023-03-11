https://sputnikarabic.ae/20230311/إيران-تزيح-الستار-عن-طائرة-ياسين-المشاركة-في-العمليات-القتالية-فيديو-1074597252.html
إيران تزيح الستار عن طائرة "ياسين" المشاركة في العمليات القتالية... فيديو
إيران تزيح الستار عن طائرة "ياسين" المشاركة في العمليات القتالية... فيديو
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، الستار عن طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة القادرة على المشاركة في العمليات القتالية والمصنعة محليا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:52+0000
2023-03-11T08:52+0000
2023-03-11T08:55+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "وزير الدفاع رضا آشتياني افتتح خط إنتاج ضخم لهذه الطائرة التدريبية، وذلك بحضور قائد القوات الجوية، حميد واحدي"، مشيرة إلى أن "تدريب الطيارين يعد أحد التدريبات عالية المستوى والمعقدة التي لا يمكن لكل دولة القيام بها".وقال العميد أشتياني "يمكن استخدام طائرة ياسين كطائرة مساندة قريبة"، مضيفا أن "تدريب الطيارين هو أحد التدريبات التي لها أهمية كبيرة، ويتطلب إنجاز هذه المهمة طائرات تدريب في فصول مختلفة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع: "لقد تم توطين شكل معدات الطائرات ونحن على يقين من أنها كطائرة متطورة يمكنها أداء المهام الموكلة للقوات الجوية بشكل جيد وأن تكون فعالة في تقليل وقت التدريب وجودة التدريب".وكشف الوكالة الإيرانية، مواصفات طائرة ياسين التدريبية، مشيرة إلى أن "طولها يبلغ 12 مترا والجناح 11 مترا وارتفاعها 4 أمتار ومزودة بمحركين توربينيين نفاثين تم تصنيعهما وطنيا".وأكدت أن "تصميم هذه الطائرة منح إيران نمطا جديدا في مجال صناعة الطائرات"، مضيفة أن "توطين الأنظمة الفرعية الرئيسية مثل مقعد الطيران وإلكترونيات الطيران الأصلية بالكامل والمحرك ومعدات الهبوط يعد جزءا من القدرات التي تم تحقيقها في هذه الطائرة".
https://sputnikarabic.ae/20230306/الجيش-الإيراني-يعلن-عن-اختبار-ناجح-لصاروخ-باليستي-قادر-على-تدمير-أهداف-بحرية-متحركة-1074397776.html
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إيران تزيح الستار عن طائرة "ياسين" المشاركة في العمليات القتالية... فيديو
08:52 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 08:55 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، الستار عن طائرة "ياسين" التدريبية النفاثة القادرة على المشاركة في العمليات القتالية والمصنعة محليا.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "وزير الدفاع رضا آشتياني افتتح خط إنتاج ضخم لهذه الطائرة التدريبية، وذلك بحضور قائد القوات الجوية، حميد واحدي"، مشيرة إلى أن "تدريب الطيارين يعد أحد التدريبات عالية المستوى والمعقدة التي لا يمكن لكل دولة القيام بها".
وقال العميد أشتياني "يمكن استخدام طائرة ياسين كطائرة مساندة قريبة"، مضيفا أن "تدريب الطيارين هو أحد التدريبات التي لها أهمية كبيرة، ويتطلب إنجاز هذه المهمة طائرات تدريب في فصول مختلفة"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وتابع: "لقد تم توطين شكل معدات الطائرات ونحن على يقين من أنها كطائرة متطورة يمكنها أداء المهام الموكلة للقوات الجوية بشكل جيد وأن تكون فعالة في تقليل وقت التدريب وجودة التدريب".
وكشف الوكالة الإيرانية، مواصفات طائرة ياسين
التدريبية، مشيرة إلى أن "طولها يبلغ 12 مترا والجناح 11 مترا وارتفاعها 4 أمتار ومزودة بمحركين توربينيين نفاثين تم تصنيعهما وطنيا".
وأكدت أن "تصميم هذه الطائرة منح إيران نمطا جديدا في مجال صناعة الطائرات"، مضيفة أن "توطين الأنظمة الفرعية الرئيسية مثل مقعد الطيران وإلكترونيات الطيران الأصلية بالكامل والمحرك ومعدات الهبوط يعد جزءا من القدرات التي تم تحقيقها في هذه الطائرة".