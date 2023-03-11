https://sputnikarabic.ae/20230311/إيران-تعلن-توقيف-100-شخص-على-صلة-بتسمم-طلبة-المدارس-1074619631.html
إيران تعلن توقيف 100 شخص على صلة بتسمم طلبة المدارس
إيران تعلن توقيف 100 شخص على صلة بتسمم طلبة المدارس
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء اليوم السبت، اعتقال ما يزيد عن 100 شخص في 11 محافظة في البلاد قالت إنهم متورطون في حوادث تسمم طلبة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T20:36+0000
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وقالت الداخلية في بيان نقلته وكالة "تسنيم": "بجهود وتعاون الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الداخلي تم تحديد هوية واعتقال أكثر من 100 من المتورطين في حوادث تسمم طلبة المدارس".وأوضحت أن عمليات الاعتقال جرت في محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وآذربايجان الغربية وآذربايجان الشرقية وكردستان وخراسان رضوي.وبحسب البيان، فإن من بين المعتقلين "أشخاص قاموا بدوافع عدائية وبهدف بث الخوف في نفوس أبناء الشعب والطلاب من أجل إغلاق المدارس وخلق حالة من التشاؤم تجاه النظام".وأفادت أن التحقيقات جارية مع المعتقلين "بما في ذلك الكشف عن صلاتهم المحتملة مع منظمة منافقين الإرهابية"، في إشارة لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة.وختم البيان بالتأكيد على أنه منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم "فإن عدد هذه الأحداث في المدارس شهد انخفاضا بشكل ملحوظ، ولم ترد تقارير عن إصابة الطلاب بالتسمم".وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات من خلال استنشاق روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية التسمم، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".
https://sputnikarabic.ae/20230308/وزارة-الأمن-الإيرانية-تصدر-بيانا-بشأن-قضیة-تسميم-طلاب-بعض-المدارس-في-البلاد-1074494126.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/خامنئي-بشأن-قضية-تسمم-الطالبات-جريمة-كبيرة-لا-تغتفر-1074371344.html
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الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
إيران تعلن توقيف 100 شخص على صلة بتسمم طلبة المدارس
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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء اليوم السبت، اعتقال ما يزيد عن 100 شخص في 11 محافظة في البلاد قالت إنهم متورطون في حوادث تسمم طلبة.
وقالت الداخلية في بيان
نقلته وكالة "تسنيم": "بجهود وتعاون الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الداخلي تم تحديد هوية واعتقال أكثر من 100 من المتورطين في حوادث تسمم طلبة المدارس".
وأوضحت أن عمليات الاعتقال جرت في محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وآذربايجان الغربية وآذربايجان الشرقية وكردستان وخراسان رضوي.
وبحسب البيان، فإن من بين المعتقلين "أشخاص قاموا بدوافع عدائية وبهدف بث الخوف في نفوس أبناء الشعب والطلاب من أجل إغلاق المدارس وخلق حالة من التشاؤم تجاه النظام".
وأفادت أن التحقيقات جارية مع المعتقلين "بما في ذلك الكشف عن صلاتهم المحتملة مع منظمة منافقين الإرهابية"، في إشارة لمنظمة "مجاهدي خلق
" المعارضة.
وختم البيان بالتأكيد على أنه منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم "فإن عدد هذه الأحداث في المدارس شهد انخفاضا بشكل ملحوظ، ولم ترد تقارير عن إصابة الطلاب بالتسمم
".
وخلال الأشهر الماضية، تكررت ظاهرة تسمم تلميذات في مدارس الفتيات
من خلال استنشاق روائح "كريهة" أو "غير معروفة" لتظهر على المصابات عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوخة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مئات التلميذات تعرضن لتسمّم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الإيراني، بشأن قضية التسمم، عن "تعرض أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في 230 مدرسة موزعة على 25 محافظة لهجمات التسميم".