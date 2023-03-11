https://sputnikarabic.ae/20230311/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-47975-قتيلا-1074616303.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 47975 قتيلًا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T18:17+0000
2023-03-11T18:17+0000
2023-03-11T18:17+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار سوريا اليوم
منظمة الصحة العالمية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073859909_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_f803a1eb53497ee30582143bcf603ae1.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال سيزر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال 47 ألفاً و975 شخصاً".وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريين في الزلزال الذي ضرب البلاد".وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230308/زلزال-تركيا-يشطر-شجرة-زيتون-إلى-نصفين-ويبعدهما-15-مترا-فيديو-1074477519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073859909_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_5d2a70d0841d451140b1d87ccd756ebc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 47975 قتيلًا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال سيزر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم
في الزلزال 47 ألفاً و975 شخصاً".
وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريين في الزلزال الذي ضرب البلاد".
وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.