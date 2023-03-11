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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 47975 قتيلًا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T18:17+0000
2023-03-11T18:17+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال سيزر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال 47 ألفاً و975 شخصاً".وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريين في الزلزال الذي ضرب البلاد".وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية
أخبار تركيا اليوم, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار سوريا اليوم, منظمة الصحة العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا

18:17 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyأوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 47975 قتيلًا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال سيزر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن "عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال 47 ألفاً و975 شخصاً".
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وأضاف: "قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريين في الزلزال الذي ضرب البلاد".
وتوقع "استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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