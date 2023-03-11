الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق بين الرياض وطهران ويتطلع لتنفيذه
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
© Fotolia / Andrea Izzotti
رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المعلن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن تطلعه لتنفيذها.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، "يقر الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "نظرًا لأن كل من المملكة العربية السعودية وإيران مركزان لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "نظرًا لأن كل من المملكة العربية السعودية وإيران مركزان لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل".
وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.