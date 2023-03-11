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https://sputnikarabic.ae/20230311/الاتحاد-الأوروبي-يشيد-بالاتفاق-بين-الرياض-وطهران-ويتطلع-لتنفيذه-1074604467.html
الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق بين الرياض وطهران ويتطلع لتنفيذه
الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق بين الرياض وطهران ويتطلع لتنفيذه
رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المعلن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن تطلعه لتنفيذها. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:32+0000
2023-03-11T12:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، "يقر الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة".واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "نظرًا لأن كل من المملكة العربية السعودية وإيران مركزان لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل".وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230310/ما-علاقة-اتفاق-السعودية-وإيران-بنفوذ-الصين-في-الشرق-الأوسط-1074589907.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, السعودية, العالم, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيران, السعودية, العالم, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق بين الرياض وطهران ويتطلع لتنفيذه

12:32 GMT 11.03.2023
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Fotolia / Andrea Izzotti
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رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المعلن بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن تطلعه لتنفيذها.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، "يقر الاتحاد الأوروبي بالجهود الدبلوماسية التي أدت إلى هذه الخطوة المهمة".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "نظرًا لأن كل من المملكة العربية السعودية وإيران مركزان لأمن المنطقة، فإن استئناف العلاقات الثنائية يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة ككل".
صورة تم التقاطها في 7 ديسمبر 2022 في الرياض تظهر العلمين الصيني والسعودي يزينان أحد الشوارع قبل زيارة الرئيس الصيني للعاصمة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
ما علاقة اتفاق السعودية وإيران بنفوذ الصين في الشرق الأوسط
أمس, 20:40 GMT
وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001".

وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/ يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
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