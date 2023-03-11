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https://sputnikarabic.ae/20230311/البرلمان-العراقي-یفتح-ملف-اغتیال-سليماني-والمهندس-مجددا-1074618281.html
البرلمان العراقي یفتح ملف اغتیال سليماني والمهندس مجددا
البرلمان العراقي یفتح ملف اغتیال سليماني والمهندس مجددا
أكد النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية في البرلمان العراقي، حسن سالم، اليوم السبت، أن البرلمان في بلاده سيعاود طرح ملف اغتيال "قادة النصر"، قريبا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T19:21+0000
2023-03-11T19:21+0000
العراق
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أخبار قاسم سليماني
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت وكالة المعلومة، مساء اليوم السبت، عن حسن سالم، مطالبته الحكومة العراقية إرسال نتائج التحقيق الخاصة باغتيال "قادة النصر"، وهما القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهم إلى البرلمان.وقال حسن سالم:وشدد البرلمان العراقي على أن "دماء شهداء قادة النصر أمانة في أعناقنا ولن نسكت عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية"، واصفا إياها بأنها "جريمة لا تغتفر".وأكد حسن سالم أن ملف اغتيال "قادة النصر" سيطرح من جديد داخل قبة مجلس النواب العراقي بهدف إنجازه وإعلان المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم بحسب القوانين النافذة.وفي السياق نفسه، طالب عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، الحكومة والقضاء في بلاده، باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال سليماني وأبو المهندس، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية لمحاسبة المتواطئين، خاصة بعد إبعادهم عن المناصب الحكومية.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020. وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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العراق, إيران, مقتل قاسم سليماني, أخبار قاسم سليماني, العالم العربي, الأخبار
العراق, إيران, مقتل قاسم سليماني, أخبار قاسم سليماني, العالم العربي, الأخبار

البرلمان العراقي یفتح ملف اغتیال سليماني والمهندس مجددا

19:21 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / Mehdi Ghasemiقاسم سليماني 1
قاسم سليماني 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Mehdi Ghasemi
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أكد النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية في البرلمان العراقي، حسن سالم، اليوم السبت، أن البرلمان في بلاده سيعاود طرح ملف اغتيال "قادة النصر"، قريبا.
ونقلت وكالة المعلومة، مساء اليوم السبت، عن حسن سالم، مطالبته الحكومة العراقية إرسال نتائج التحقيق الخاصة باغتيال "قادة النصر"، وهما القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهم إلى البرلمان.
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وقال حسن سالم:
إن هناك جهات داخلية وخارجية متورطة بجريمة مطار بغداد الدولي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو لبنان أو سوريا وحتى في الداخل العراقي.
وشدد البرلمان العراقي على أن "دماء شهداء قادة النصر أمانة في أعناقنا ولن نسكت عن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية"، واصفا إياها بأنها "جريمة لا تغتفر".
وأكد حسن سالم أن ملف اغتيال "قادة النصر" سيطرح من جديد داخل قبة مجلس النواب العراقي بهدف إنجازه وإعلان المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم بحسب القوانين النافذة.
وفي السياق نفسه، طالب عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، الحكومة والقضاء في بلاده، باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال سليماني وأبو المهندس، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية لمحاسبة المتواطئين، خاصة بعد إبعادهم عن المناصب الحكومية.
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وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020. وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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