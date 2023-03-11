https://sputnikarabic.ae/20230311/الخارجية-الإيرانية-استئناف-العلاقات-مع-السعودية-يصب-في-مصلحة-البلدين-ودول-أخرى-في-المنطقة-1074618718.html
الخارجية الإيرانية: استئناف العلاقات مع السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة
الخارجية الإيرانية: استئناف العلاقات مع السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة
أكدت إيران، اليوم السبت، أن استئناف علاقاتها مع السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T19:38+0000
2023-03-11T19:38+0000
2023-03-11T19:38+0000
العالم
إيران
العلاقات الثنائية
تطبيع
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان حول استئناف العلاقات مع السعودية: "نتيجة مفاوضات مكثفة وعملية، تم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ووضع العلاقات على مسارها الطبيعي برعاية صينية".واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/الخارجية-اليمنية-تأمل-أن-يؤدي-اتفاق-السعودية-وإيران-إلى-كف-طهران-عن-التدخل-في-شؤون-اليمن-1074611119.html
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العالم, إيران, العلاقات الثنائية, تطبيع
العالم, إيران, العلاقات الثنائية, تطبيع
الخارجية الإيرانية: استئناف العلاقات مع السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة
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أكدت إيران، اليوم السبت، أن استئناف علاقاتها مع السعودية يصب في مصلحة البلدين ودول أخرى في المنطقة.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان حول استئناف العلاقات مع السعودية: "نتيجة مفاوضات مكثفة وعملية، تم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية ووضع العلاقات على مسارها الطبيعي برعاية صينية".
وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية "عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة".
واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.