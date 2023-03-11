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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-310-عسكريين-أوكرانيين-في-مختلف-الاتجاهات-خلال-الـ24-ساعة-الأخيرة-1074603570.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين في مختلف الاتجاهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين في مختلف الاتجاهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 310 عسكريين أوكرانيين، في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T12:09+0000
2023-03-11T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم السبت "تم القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا... خلال يوم واحد في اتجاه دونيتسك".وتابعت، كما "قتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات مصفحة، في اتجاه خيرسون".وأضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 11 طائرة أوكرانية دون طيار و4 قذائف MLRS و 4 صواريخ مضادة للرادار من طراز "هيمارس"بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 11 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في يوم واحد من قبل الدفاع الجوي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تتعرض-لضربة-قاسية-في-خيرسون-1074598991.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين في مختلف الاتجاهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12:09 GMT 11.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 310 عسكريين أوكرانيين، في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم السبت "تم القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا... خلال يوم واحد في اتجاه دونيتسك".

"عدد الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية بلغ 50 عسكريا في اتجاه كوبيانسك... وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابورجيه، بلغت الخسائر 70 عسكريا وتدمير ثلاث مركبات مصفحة".

وتابعت، كما "قتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات مصفحة، في اتجاه خيرسون".
وأضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 11 طائرة أوكرانية دون طيار و4 قذائف MLRS و 4 صواريخ مضادة للرادار من طراز "هيمارس"
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تتعرض لضربة قاسية في خيرسون
09:47 GMT

"خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع صواريخ هيمارس وأوراغان، كما اعترضت أربعة صواريخ HARM المضادة للرادار".

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 11 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في يوم واحد من قبل الدفاع الجوي الروسي.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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