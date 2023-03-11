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https://sputnikarabic.ae/20230311/الدنمارك-تعتزم-إرسال-دبابات-ليوبارد-إلى-أوكرانيا-في-مايو-المقبل-1074602022.html
الدنمارك تعتزم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في مايو المقبل
الدنمارك تعتزم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في مايو المقبل
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، إنه سيتم إرسال أول دبابات "ليوبارد 1" من الدنمارك وألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا في أوائل شهر مايو. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T11:36+0000
2023-03-11T11:36+0000
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وقال بولسن "يمكننا أن نتوقع أن نكون قادرين على تسليم ما بين 80 و90 دبابة خلال عام 2023 وسيتم تسليمها بشكل مستمر لأنهم بحاجة إلى إدخالها بأنشطة التدريب مع الجنود الأوكرانيين".وتابع بولسن بالقول: "نعتقد أنه سيتم تسليم الدبابات بكميات كبيرة خلال نهاية شهر مايو المقبل".تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم التالية للمركبات المدرعة ستكون على دفعات صغيرة - لا تزيد عن 8 قطع. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن ضربات صاروخية محتملة من القوات الجوية الروسية.رفضت قيادة كييف، لأسباب تتعلق بالسرية، الإجابة عن سؤال حول أين سيتم نشر ليوبارد. تعتقد وسائل الإعلام الأوروبية، أنه سيتم نشرها في مقاطعة زابوروجيه بهدف التقدم إلى ميليتوبول.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
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الدنمارك تعتزم إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في مايو المقبل

11:36 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، إنه سيتم إرسال أول دبابات "ليوبارد 1" من الدنمارك وألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا في أوائل شهر مايو.
وقال بولسن "يمكننا أن نتوقع أن نكون قادرين على تسليم ما بين 80 و90 دبابة خلال عام 2023 وسيتم تسليمها بشكل مستمر لأنهم بحاجة إلى إدخالها بأنشطة التدريب مع الجنود الأوكرانيين".
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وتابع بولسن بالقول: "نعتقد أنه سيتم تسليم الدبابات بكميات كبيرة خلال نهاية شهر مايو المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات التسليم التالية للمركبات المدرعة ستكون على دفعات صغيرة - لا تزيد عن 8 قطع. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن ضربات صاروخية محتملة من القوات الجوية الروسية.
رفضت قيادة كييف، لأسباب تتعلق بالسرية، الإجابة عن سؤال حول أين سيتم نشر ليوبارد. تعتقد وسائل الإعلام الأوروبية، أنه سيتم نشرها في مقاطعة زابوروجيه بهدف التقدم إلى ميليتوبول.
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