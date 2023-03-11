https://sputnikarabic.ae/20230311/السعودية-تكشف-عن-عمل-عربي-لصياغة-حوار-سيتم-لا-محالة-مع-سوريا-1074609476.html
السعودية تكشف عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم "لا محالة" مع سوريا
السعودية تكشف عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم "لا محالة" مع سوريا
جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده بشأن الملف السوري، كاشفا عن "عمل عربي لصياغة حوار لا محالة سيتم مع سوريا". 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T14:20+0000
2023-03-11T14:20+0000
2023-03-11T14:20+0000
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وقال بن فرحان، في تصريحات مع قناة "العربية"، إنه "لا بد أن نجد مقاربة جديدة في سوريا، وهذا سيتطلب لا محالة حوارا مع الحكومة في دمشق"، مضيفا أن "السعودية والدول العربية تعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركائنا من المجتمع الدولي".يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/الرئاسة-المصرية-نقدر-الخطوة-المهمة-لاستئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-السعودية-وإيران-1074603268.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
السعودية تكشف عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم "لا محالة" مع سوريا
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جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده بشأن الملف السوري، كاشفا عن "عمل عربي لصياغة حوار لا محالة سيتم مع سوريا".
وقال بن فرحان، في تصريحات مع قناة "العربية"، إنه "لا بد أن نجد مقاربة جديدة في سوريا، وهذا سيتطلب لا محالة حوارا مع الحكومة في دمشق"، مضيفا أن "السعودية والدول العربية تعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركائنا من المجتمع الدولي".
يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.