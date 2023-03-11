عربي
https://sputnikarabic.ae/20230311/السكك-الحديدية-الألمانية-توقف-النقل-المجاني-للمساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1074600705.html
السكك الحديدية الألمانية توقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
السكك الحديدية الألمانية توقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "دي بي كارغو"، التابعة للسكك الحديدية الألمانية، قررت وقف خدمة النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مطلع العام الجاري،... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T10:37+0000
2023-03-11T10:40+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
الأخبار
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101962/10/1019621079_0:231:2823:1819_1920x0_80_0_0_23c46c45a3b204bf578c692a1bf8d0f2.jpg
سبوتنيك. جاء القرار بعدما أعلنت سكك حديد ألمانيا العام الماضي، أن وزارة النقل الألمانية ستتولى تسليم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مجانا.وأوضحت المصادر لصحيفة "شبيغل" أن شركة "دي بي كارغو" قررت وقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ فبراير/ شباط 2022، قامت شركة "دي بي كارغو" بنقل 1300 حاوية تحتوي على المواد الغذائية ومنتجات النظافة ومعدات تنقية المياه والمولدات والكراسي المتحركة إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية والطرق.وبحسب الصحيفة فقد بلغت تكاليف النقل حوالي 5 ملايين يورو (5.3 مليون دولار) تحملتها بالكامل السكك الحديدية الألمانية، لكنها أعلنت لاحقا أنها لن تتمكن بعد الآن من تمويل نقل المساعدات الإنسانية لأسباب قانونية.وقال تقرير الصحيفة إن الحكومة الألمانية تدرس في الوقت الحالي مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لكن من غير المتوقع التوصل إلى حل سريع، في الوقت نفسه، ورد أن وزارة الزراعة الألمانية تريد تمويل شحنات الطعام إلى أوكرانيا على حساب ميزانية إضافية.يذكر أنه منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
https://sputnikarabic.ae/20230304/ألمانيا-تعلن-عن-استعدادها-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-بقيمة-200-مليون-دولار-في-أوكرانيا-1074296959.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101962/10/1019621079_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_5fe0738de24e6ac6a20be08673e55f10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار أوكرانيا

السكك الحديدية الألمانية توقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

10:37 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / DPA / Karl-Josef Hildenbrandقطار تعرض ركابه إلى هجوم في ألمانيا
قطار تعرض ركابه إلى هجوم في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand
تابعنا عبرTelegram
أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "دي بي كارغو"، التابعة للسكك الحديدية الألمانية، قررت وقف خدمة النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مطلع العام الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية.
سبوتنيك. جاء القرار بعدما أعلنت سكك حديد ألمانيا العام الماضي، أن وزارة النقل الألمانية ستتولى تسليم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مجانا.
وأوضحت المصادر لصحيفة "شبيغل" أن شركة "دي بي كارغو" قررت وقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ فبراير/ شباط 2022، قامت شركة "دي بي كارغو" بنقل 1300 حاوية تحتوي على المواد الغذائية ومنتجات النظافة ومعدات تنقية المياه والمولدات والكراسي المتحركة إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية والطرق.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
ألمانيا تعلن عن استعدادها لبناء مصنع لإنتاج الدبابات بقيمة 200 مليون دولار في أوكرانيا
4 مارس, 09:55 GMT
وبحسب الصحيفة فقد بلغت تكاليف النقل حوالي 5 ملايين يورو (5.3 مليون دولار) تحملتها بالكامل السكك الحديدية الألمانية، لكنها أعلنت لاحقا أنها لن تتمكن بعد الآن من تمويل نقل المساعدات الإنسانية لأسباب قانونية.
وقال تقرير الصحيفة إن الحكومة الألمانية تدرس في الوقت الحالي مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لكن من غير المتوقع التوصل إلى حل سريع، في الوقت نفسه، ورد أن وزارة الزراعة الألمانية تريد تمويل شحنات الطعام إلى أوكرانيا على حساب ميزانية إضافية.
يذكر أنه منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала