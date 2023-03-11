https://sputnikarabic.ae/20230311/السكك-الحديدية-الألمانية-توقف-النقل-المجاني-للمساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1074600705.html

السكك الحديدية الألمانية توقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

السكك الحديدية الألمانية توقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة "دي بي كارغو"، التابعة للسكك الحديدية الألمانية، قررت وقف خدمة النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مطلع العام الجاري،... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. جاء القرار بعدما أعلنت سكك حديد ألمانيا العام الماضي، أن وزارة النقل الألمانية ستتولى تسليم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مجانا.وأوضحت المصادر لصحيفة "شبيغل" أن شركة "دي بي كارغو" قررت وقف النقل المجاني للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ فبراير/ شباط 2022، قامت شركة "دي بي كارغو" بنقل 1300 حاوية تحتوي على المواد الغذائية ومنتجات النظافة ومعدات تنقية المياه والمولدات والكراسي المتحركة إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية والطرق.وبحسب الصحيفة فقد بلغت تكاليف النقل حوالي 5 ملايين يورو (5.3 مليون دولار) تحملتها بالكامل السكك الحديدية الألمانية، لكنها أعلنت لاحقا أنها لن تتمكن بعد الآن من تمويل نقل المساعدات الإنسانية لأسباب قانونية.وقال تقرير الصحيفة إن الحكومة الألمانية تدرس في الوقت الحالي مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، لكن من غير المتوقع التوصل إلى حل سريع، في الوقت نفسه، ورد أن وزارة الزراعة الألمانية تريد تمويل شحنات الطعام إلى أوكرانيا على حساب ميزانية إضافية.يذكر أنه منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.

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