https://sputnikarabic.ae/20230311/الصحة-الروسية-وحدة-المستشفيات-الروسية-متعددة-الأغراض-بدأت-العمل-في-مدينة-حلب-السورية-1074605249.html
"الصحة الروسية": وحدة المستشفيات الروسية متعددة الأغراض بدأت العمل في مدينة حلب السورية
"الصحة الروسية": وحدة المستشفيات الروسية متعددة الأغراض بدأت العمل في مدينة حلب السورية
أعلنت وزارة الصحة الروسية بدء تشغيل وحدة المستشفيات التي أرسلتها موسكو إلى مدينة حلب السورية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان لها، صرحت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أن وحدة المستشفيات الروسية متعددة الأغراض بدأت العمل في مدينة حلب السورية لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر التي ضرب البلاد وتركيا المجاورة مطلع فبراير/ شباط.وجاء في البيان: "وصل فريق متعدد التخصصات من الأطباء من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى مدينة حلب السورية لمساعدة ضحايا الزلزال، وأنشأ المتخصصون الروس مستشفى ميدانيًا متعدد الأغراض وبدأوا بالفعل في استقبال المرضى".وأوضح البيان أن نحو 30 متخصصًا، بينهم جراحون وأخصائيو إصابات وأطباء أطفال وأطباء أعصاب، بالإضافة إلى طاقم التمريض، يقدمون الرعاية في أكثر من 10 مجال طبي.وكان زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، قد ضربا مناطق جنوب شرقي تركيا بفاصل تسع ساعات، في الـ6 من فبراير الماضي، وشعر السكان بالصدمات تحت الأرض في 11 محافظة تركية وولايات مجاورة، وكانت سوريا هي الأكثر تضررا.ووفقًا لأحدث البيانات، قُتل 47932 شخصًا بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وحدها، وآلاف غيرهم في سوريا.طالع أيضا: روسيا تعلن تجهيز 10 مفارز طبية في مطار حميميم لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230213/بيسكوف-روسيا-تبذل-جهودا-كبيرة-لتقديم-المساعدة-لضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073450066.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
"الصحة الروسية": وحدة المستشفيات الروسية متعددة الأغراض بدأت العمل في مدينة حلب السورية
13:00 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الروسية بدء تشغيل وحدة المستشفيات التي أرسلتها موسكو إلى مدينة حلب السورية.
موسكو - سبوتنيك. ووفق بيان لها، صرحت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أن وحدة المستشفيات الروسية متعددة الأغراض بدأت العمل في مدينة حلب السورية لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر التي ضرب البلاد وتركيا المجاورة مطلع فبراير/ شباط.
وجاء في البيان: "وصل فريق متعدد التخصصات من الأطباء
من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى مدينة حلب السورية لمساعدة ضحايا الزلزال، وأنشأ المتخصصون الروس مستشفى ميدانيًا متعدد الأغراض وبدأوا بالفعل في استقبال المرضى".
وأوضح البيان أن نحو 30 متخصصًا، بينهم جراحون وأخصائيو إصابات وأطباء أطفال وأطباء أعصاب، بالإضافة إلى طاقم التمريض، يقدمون الرعاية في أكثر من 10 مجال طبي.
وقال أليكسي كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي إن "روسيا وسوريا
تتعاونان بشكل تقليدي في العديد من المجالات، وأنا واثق من أن هذا النوع من التفاعل سيستمر ويتسع".
وكان زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجة، قد ضربا مناطق جنوب شرقي تركيا بفاصل تسع ساعات، في الـ6 من فبراير الماضي، وشعر السكان بالصدمات تحت الأرض في 11 محافظة تركية وولايات مجاورة
، وكانت سوريا هي الأكثر تضررا.
ووفقًا لأحدث البيانات، قُتل 47932 شخصًا بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وحدها، وآلاف غيرهم في سوريا.