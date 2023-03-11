https://sputnikarabic.ae/20230311/العراق-القبض-على-86-إرهابيا-وضبط-أسلحة-في-محافظة-ديالى-شرقي-البلاد-1074619291.html

العراق... القبض على 86 إرهابيا وضبط أسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد

العراق... القبض على 86 إرهابيا وضبط أسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد

تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، من القبض على 86 إرهابيا وضبط كميات من الأسلحة في محافظة ديالى شرقي البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T19:52+0000

2023-03-11T19:52+0000

2023-03-11T19:52+0000

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وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان إن قوة أمنية مشتركة تمكنت في إطار عمليات في ديالى بدأت مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على 86 إرهابيا.وبحسب البيان، الذي نقلته "السومرية نيوز"، ضبطت القوات "5 مسدسات و55 بندقية مختلفة و4 بنادق صيد وهاون 60 ملم ومخزن عتاد عدد 111 و7 مسدسات صوتية ورمانة دخانية و18 عجلة مخالفة و160 دراجة نارية مخالفة وجهاز موبايل و8 مخازن عتاد مسدس، وتدمير وكر للإرهابيين".وأضاف البيان أنه "تم العثور على مواد طبية ممنوعة ومخالفة، و سبائك نحاسية 7 طن في إحدى العجلات المخالفة وأعتدة مختلفة عدد 332".وقالت خلية الإعلام الأمني إن"سلطة القانون وهيبة الدولة فوق الجميع وإن القطعات الأمنية ووفق الخطط المرسومة متواصلة في عملياتها للقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية المنهزمة".وتشهد محافظة ديالى شرقي العراق هجمات متكررة من قبل فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) تستهدف قوات الأمن والمدنيين في المحافظة.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230301/العراق-يعلن-تصفية-3-قياديين-لـداعش-من-بين-17-إرهابيا-قتلوا-في-الأنبار-1074189682.html

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار