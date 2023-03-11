https://sputnikarabic.ae/20230311/العراق-يستعيد-قطعة-أثرية-سرقت-خلال-الغزو-الأمريكي-يبلغ-عمرها-2700-عام-صور-1074599281.html
العراق يستعيد قطعة أثرية سرقت خلال الغزو الأمريكي يبلغ عمرها 2700 عام... صور
العراق يستعيد قطعة أثرية سرقت خلال الغزو الأمريكي يبلغ عمرها 2700 عام... صور
استعاد العراق قطعة أثرية، يعود عمرها إلى ما يقرب 2700 عام، والتي يعتقد أنها سرقت خلال الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:54+0000
2023-03-11T09:54+0000
2023-03-11T09:54+0000
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" في بيان، عن إعادته للقطعة إلى السلطات العراقية، والتي يعتقد أنها سرقت أثناء نهب المتحف العراقي في العاصمة العراقية بغداد.والقطعة الأثرية مصنوعة من العاج، وتم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا بأمريكا، الذي اشتراها في عام 2006، بناء على معلومات مضللة، وفقا لـ"إف بي آي".ويرجح "إف بي آي" أن تكون القطعة، هي أول أثر مسروق من بغداد، يتم العثور عليه داخل متحف أمريكي.وفي حفل أقامته السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن، قام عميل خاص بفريق مكافحة الجرائم الفنية من "إف بي آي" بتسليم القطعة إلى السفارة، من أجل إعادتها إلى بغداد، وفقا لجوزيف بونافولونتا، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني في بوسطن.
https://sputnikarabic.ae/20221220/المخابرات-العراقية-تحبط-محاولة-تهريب-100-قطعة-أثرية-1071423943.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
العراق يستعيد قطعة أثرية سرقت خلال الغزو الأمريكي يبلغ عمرها 2700 عام... صور
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استعاد العراق قطعة أثرية، يعود عمرها إلى ما يقرب 2700 عام، والتي يعتقد أنها سرقت خلال الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" في بيان
، عن إعادته للقطعة إلى السلطات العراقية، والتي يعتقد أنها سرقت أثناء نهب المتحف العراقي في العاصمة العراقية بغداد.
والقطعة الأثرية مصنوعة من العاج، وتم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا بأمريكا، الذي اشتراها في عام 2006، بناء على معلومات مضللة، وفقا لـ"إف بي آي".
ويرجح "إف بي آي" أن تكون القطعة، هي أول أثر مسروق من بغداد، يتم العثور عليه داخل متحف أمريكي.
20 ديسمبر 2022, 20:34 GMT
وفي حفل أقامته السفارة العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن، قام عميل خاص بفريق مكافحة الجرائم الفنية من "إف بي آي
" بتسليم القطعة إلى السفارة، من أجل إعادتها إلى بغداد، وفقا لجوزيف بونافولونتا، الوكيل الخاص المسؤول عن المكتب الميداني في بوسطن.