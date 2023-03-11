https://sputnikarabic.ae/20230311/الفلك-الدولي-الخميس-23-مارس-أول-أيام-شهر-رمضان-1074599822.html

"الفلك الدولي": الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان

"الفلك الدولي": الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان

أعلن مركز الفلك الدولي، أن يوم الخميس 23 مارس/ آذار، أول أيام شهر رمضان المبارك 2023. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المركز في بيان إن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الثلاثاء 21 مارس.وأضاف "في حين بدأت دول أخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس".وتابع "رؤية الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس مستحيلة، لغروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، ومن ثم ستكمل هذه الدول عدة شعبان 30 يوماً، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة رمضان فيها".وأوضح أن "رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس ممكنة، باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرقي أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غربي آسيا، ومعظم أفريقيا، وغربي أوروبا والأمريكيتين". ووفقا للبيان، فإنه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230306/مع-اقتراب-شهر-رمضانعدد-ساعات-الصيام-في-الدول-العربية-لهذا-العام-1074384932.html

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