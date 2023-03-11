https://sputnikarabic.ae/20230311/المجلس-التركي-الأعلى-للانتخابات-36-حزبا-يخوضون-الانتخابات-البرلمانية-في-مايو-المقبل-1074605665.html
المجلس التركي الأعلى للانتخابات: 36 حزبا يخوضون الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل
المجلس التركي الأعلى للانتخابات: 36 حزبا يخوضون الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل
قال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم السبت، إنه سمح لـ 36 حزبا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان أصدره المجلس اليوم، قال: "36 حزبا سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو".وكانت السلطات المختصة قد قررت فتح مراكز الاقتراع يوم 14 مايو بين الساعة 8 صباحا و 5 مساء، بالتوقيت المحلي [05:00 - 14:00 بتوقيت غرينتش].ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا لزم الأمر، في 28 من الشهر ذاته.طالع أيضا: صحيفة: أردوغان يرفض مقترحا من الحزب الحاكم بتأجيل الانتخابات التركية إلى يونيو المقبل
https://sputnikarabic.ae/20230306/المعارضة-التركية-تتفق-على-ترشيح-كمال-كيليتشدار-أوغلو-للانتخابات-الرئاسية-أمام-أردوغان-1074403476.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المجلس التركي الأعلى للانتخابات: 36 حزبا يخوضون الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل
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قال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم السبت، إنه سمح لـ 36 حزبا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان أصدره المجلس اليوم، قال: "36 حزبا سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في
14 مايو".
وكانت السلطات المختصة قد قررت فتح مراكز الاقتراع يوم 14 مايو بين الساعة 8 صباحا و 5 مساء، بالتوقيت المحلي [05:00 - 14:00 بتوقيت غرينتش].
وصوّت المجلس، أمس الجمعة، بالإجماع بالموافقة على أن يكون 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، كما حددها رسميا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم نفسه.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا لزم الأمر، في 28 من الشهر ذاته.