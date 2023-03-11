https://sputnikarabic.ae/20230311/المشري-لدينا-إرادة-سياسية-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-ليبيا-قبل-نهاية-العام-1074613860.html

المشري: لدينا إرادة سياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام

المشري: لدينا إرادة سياسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن هناك إرادة سياسية قوية لدى المجلس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T16:34+0000

2023-03-11T16:34+0000

2023-03-11T16:34+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

إعادة انتخاب

خالد المشري

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب المشري، في منشور عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: "لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية، وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.وكان باتيلي قد أعلن مؤخرا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عن مبادرة جديدة لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.وجدت مبادرة باتيلي معارضة كبيرة بعد إعلانها أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي، حيث أعربت هذه الأطراف عن رفضها التدخل الخارجي في المسار الدستوري والتشريعي من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.وفي سياق متصل، أقر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي ينص على أن يكون نظام الحكم مكونا من سلطة تشريعية مشكّلة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أُرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.

https://sputnikarabic.ae/20230306/المشري-يؤكد-ضرورة-تشكيل-حكومة-وحدة-مصغرة-بمدة-محددة-مهمتها-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1074392375.html

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إعادة انتخاب, خالد المشري