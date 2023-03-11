https://sputnikarabic.ae/20230311/النصر-السعودي-ينهي-خلافه-مع-الحارس-المصري-أبو-جبل-بالتراضي-1074621945.html

النصر السعودي ينهي خلافه مع الحارس المصري "أبو جبل" بالتراضي

النصر السعودي ينهي خلافه مع الحارس المصري "أبو جبل" بالتراضي

أنهى نادي النصر السعودي، اليوم السبت، أزمته مع حارس مرمى البنك الأهلي والمنتخب المصري، محمد أبو جبل، بالاتفاق بين الطرفين بالتراضي. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T21:51+0000

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2023-03-11T21:54+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

مباريات الدوري السعودي

منتخب مصر الوطني

الاتحاد السعودي

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ونقل الموقع الإلكتروني في الجول، مساء اليوم السبت، عن مصطفى أبو جبل شقيق ووكيل أعمال محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي المصري، أن شقيقه قد أنهى أزمته مع النصر السعودي بالتراضي.وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الطرفين، نادي النصر ومحمد أبو جبل، قد اتفقا على إنهاء الأزمة بينهما بالتراضي، بعدما دخل الثنائي في نزاع وصل لأروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".ولم يعلن مصطفى أبو جبل تفاصيل الاتفاق أو حتى التقارير الصحفية السعودية قد أعلنت ما دار بين الثنائي حتى يتم إغلاق القضية بشكل نهائي.ويذكر أن فريق النصر السعودي قد خسر قضيته أمام الحارس المصري محمد أبو جبل، حيث تم إلزام الجانب السعودي بسداد قيمة العقد للاعب بالكامل.في وقت تعود القضية بينهما إلى توقيع أبو جبل على عقود الانتقال إلى النادي السعودي في فبراير/شباط 2022، حيث تراجع نادي النصر عن إتمام الصفقة رسميا، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، وهو ما دفع بمحمد أبو جبل إلى تقديم شكوى رسمية أمام "فيفا".ويذكر أن نادي النصر السعودي، متصدر الدوري في المملكة، والذي يلعب بين صفوفه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد خسر مؤخرا أمام نظيره الاتحاد بهدف للا شئ، في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الخميس الماضي.ورغم تلك الخسارة، ما يزال النصر متصدرا للدوري السعودي بـ 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، و4 نقاط عن الشباب ثالث الترتيب.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, مباريات الدوري السعودي, منتخب مصر الوطني, الاتحاد السعودي