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https://sputnikarabic.ae/20230311/انفجار-في-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-وإصابة-عدة-أشخاص-1074595429.html
انفجار في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص
انفجار في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص
أصيب عدة أشخاص، جراء انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T07:48+0000
2023-03-11T07:51+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار استهدف تجمعا من الصحفيين وعلماء الدين وبعض المسؤولين المحليين".وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".يأتي ذلك بعد يومين فقط من مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان".وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري، أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا، بينما كان في الطابق الثاني لمقر حاكم الولاية.تسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية، التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد.ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجمات متكررة في عدة أنحاء بأفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مقتل-حاكم-ولاية-بلخ-الأفغانية-بانفجار-يستهدف-مقره---1074503213.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار

انفجار في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان وإصابة عدة أشخاص

07:48 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 07:51 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / Shah Marai / انفجار في كابول، أفغانستان
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Shah Marai /
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أصيب عدة أشخاص، جراء انفجار كبير وقع خلال تجمع للصحفيين في مدينة مزار شريف بولاية بلخ شمالي أفغانستان.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن "الانفجار استهدف تجمعا من الصحفيين وعلماء الدين وبعض المسؤولين المحليين".
وأضافت الصحيفة أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى".
يأتي ذلك بعد يومين فقط من مقتل حاكم ولاية بلخ شمالي أفغانستان، داوود مزمل؛ إثر انفجار استهدف مقره، بالإضافة إلى مسؤول آخر في حركة طالبان".
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
مقتل حاكم ولاية بلخ الأفغانية بانفجار يستهدف مقره
9 مارس, 07:52 GMT
وذكر المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري، أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا، بينما كان في الطابق الثاني لمقر حاكم الولاية.

تسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية، التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد.

ويشن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجمات متكررة في عدة أنحاء بأفغانستان، خاصة في العاصمة كابول.
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