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https://sputnikarabic.ae/20230311/بايدن-لم-أتخذ-قرارا-بعد-برفع-السرية-عن-المعلومات-الخاصة-بأصل-فيروس-كورونا-1074599102.html
بايدن: لم أتخذ قرارا بعد برفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا
بايدن: لم أتخذ قرارا بعد برفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشروع القانون الخاص برفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصول فيروس كورونا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:52+0000
2023-03-11T09:52+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات للصحفيين عقب موافقة مجلس النواب على قانون رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصول نشأة فيروس كورونا، قال بايدن إنه لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيوقع مشروع القانون أم لا.وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يطالب مدير المخابرات الوطنية (دي إن آي) برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا الجديد.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد موافقة مجلس النواب التي حدثت الجمعة، سيتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن للحصول على الموافقة النهائية.في الأسبوع الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي إن الوكالة تعتقد أن كورونا على الأرجح نشأ من مختبر في ووهان، على الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى تشير بدلاً من ذلك إلى سوق ووهان كنقطة انطلاق للوباء.في فبراير/ شباط الماضي، أعاد المشرعون الجمهوريون طلب معلومات من إدارة بايدن حول أصول جائحة كورونا، كجزء من تحقيق لجنة فرعية مختارة، وجددوا أيضا طلبا للحصول على إحاطة سرية بشأن هذه المسألة من مجتمع المخابرات الأمريكية.وخلص الخبراء إلى أن تسرب الفيروس من مختبر حكومي في ووهان كان "غير مرجح للغاية"، لافتين إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن الفيروس انتقل إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر.طالع أيضا: انفتاح غير متوقع... تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية عن زيارة مرافق كورونا في ووهان
https://sputnikarabic.ae/20230311/النواب-الأمريكي-يصوت-بالإجماع-على-رفع-السرية-عن-المعلومات-الخاصة-بأصل-فيروس-كورونا-1074595867.html
https://sputnikarabic.ae/20210529/هل-يعتبر-هذا-دليلا-على-تسرب-كورونا-من-مختبر-ووهان؟-1049105513.html
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الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, فيروس كورونا
الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, فيروس كورونا

بايدن: لم أتخذ قرارا بعد برفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا

09:52 GMT 11.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مشروع القانون الخاص برفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصول فيروس كورونا.
واشنطن - سبوتنيك. ووفق تصريحات للصحفيين عقب موافقة مجلس النواب على قانون رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصول نشأة فيروس كورونا، قال بايدن إنه لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيوقع مشروع القانون أم لا.
أعضاء مجلس النواب يتباعدون اجتماعياً خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في جلسة مشتركة للكونغرس، واشنطن، الولايات المتحدة 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
النواب الأمريكي يصوت بالإجماع على رفع السرية عن المعلومات الخاصة بأصل فيروس كورونا
08:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يطالب مدير المخابرات الوطنية (دي إن آي) برفع السرية عن المواد المتعلقة بأصل فيروس كورونا الجديد.

ويتطلب مشروع القانون من المخابرات الوطنية، رفع السرية عن المعلومات حول الروابط المحتملة بين معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين وبين نشأة الفيروس، في موعد لا يتجاوز 90 يومًا بعد الموافقة على القانون.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد موافقة مجلس النواب التي حدثت الجمعة، سيتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن للحصول على الموافقة النهائية.
مدينة ووهان بعد عام من وباء كورونا، الصين 7 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2021
مجتمع
هل يعتبر هذا دليلا على تسرب كورونا من مختبر ووهان؟
29 مايو 2021, 17:12 GMT
في الأسبوع الماضي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي إن الوكالة تعتقد أن كورونا على الأرجح نشأ من مختبر في ووهان، على الرغم من أن وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى تشير بدلاً من ذلك إلى سوق ووهان كنقطة انطلاق للوباء.
في فبراير/ شباط الماضي، أعاد المشرعون الجمهوريون طلب معلومات من إدارة بايدن حول أصول جائحة كورونا، كجزء من تحقيق لجنة فرعية مختارة، وجددوا أيضا طلبا للحصول على إحاطة سرية بشأن هذه المسألة من مجتمع المخابرات الأمريكية.

في مارس 2021، نشرت منظمة الصحة العالمية، تقريرًا عن أول بعثة لتقصي الحقائق من خبرائها إلى مدينة ووهان الصينية، حيث حدث أول تفشٍ لفيروس كورونا في العالم.

وخلص الخبراء إلى أن تسرب الفيروس من مختبر حكومي في ووهان كان "غير مرجح للغاية"، لافتين إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن الفيروس انتقل إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر.
طالع أيضا: انفتاح غير متوقع... تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية عن زيارة مرافق كورونا في ووهان
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