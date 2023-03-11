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https://sputnikarabic.ae/20230311/بركان-يثور-في-إندونيسيا-مطلقا-سحابة-بارتفاع-7-كيلومترات-فيديو-1074601895.html
بركان يثور في إندونيسيا مطلقا سحابة بارتفاع 7 كيلومترات... فيديو
بركان يثور في إندونيسيا مطلقا سحابة بارتفاع 7 كيلومترات... فيديو
أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، أن بركان "ميرابي" ثار اليوم السبت، مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T11:29+0000
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وأفادت الوكالة في بيان، بأنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.وفي السياق، صرحت السلطات المحلية أن البركان ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.وأضافت إنه لم يتم إجلاء سكان بسبب البركان، مشيرة إلى أنه إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من 7 كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بمغادرة المنطقة.تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.يعد بركان ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان آخر ثوران عنيف سابق له في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال

بركان يثور في إندونيسيا مطلقا سحابة بارتفاع 7 كيلومترات... فيديو

11:29 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Sarianto / ثوران بركان سينابونغ في كارو بجزيرة سومطرة، إندونيسيا 19 فبراير/ شباط 2018
ثوران بركان سينابونغ في كارو بجزيرة سومطرة، إندونيسيا 19 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Sarianto /
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أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، أن بركان "ميرابي" ثار اليوم السبت، مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.
وأفادت الوكالة في بيان، بأنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.
وفي السياق، صرحت السلطات المحلية أن البركان ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.
وأضافت إنه لم يتم إجلاء سكان بسبب البركان، مشيرة إلى أنه إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من 7 كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بمغادرة المنطقة.
تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.
يعد بركان ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان آخر ثوران عنيف سابق له في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.
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