بركان يثور في إندونيسيا مطلقا سحابة بارتفاع 7 كيلومترات... فيديو
11:29 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Sarianto / ثوران بركان سينابونغ في كارو بجزيرة سومطرة، إندونيسيا 19 فبراير/ شباط 2018
© AP Photo / Sarianto /
أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية، أن بركان "ميرابي" ثار اليوم السبت، مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى 7 كيلومترات.
وأفادت الوكالة في بيان، بأنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصف قطرها بين 3 و7 كيلومترات حول فوهة البركان.
Gunung Merapi kembali muntahkan awan panas guguran (APG), Sabtu (11/3) pukul 12.12 WIB ke arah Kali Bebeng/Krasak. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan erupsi masih berlangsung hingga pukul 12.31. pic.twitter.com/MNMtdIS0Tr— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) March 11, 2023
وفي السياق، صرحت السلطات المحلية أن البركان ثار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، وشوهد تدفق حمم بركانية لمسافة 1.5 كيلومتر.
وأضافت إنه لم يتم إجلاء سكان بسبب البركان، مشيرة إلى أنه إذا استمرت زيادة التدفقات وامتدت لمسافة أكثر من 7 كيلومترات فمن المحتمل توصية السكان بمغادرة المنطقة.
Merapi volcano erupted on the island of Java in Indonesia. The country's authorities have introduced a third level of danger. pic.twitter.com/tYoFauju3d— unewsal (@smth_unewsal) March 11, 2023
تقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى "حلقة النار" في المحيط الهادي، ومن ثم فإن عدد البراكين فيها يزيد على أي دولة أخرى.
يعد بركان ميرابي الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترا أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وكان آخر ثوران عنيف سابق له في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا.