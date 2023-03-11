https://sputnikarabic.ae/20230311/بعد-تطبيعها-مع-إيران-ما-هو-مستقبل-علاقات-السعودية-مع-إسرائيل؟-1074614113.html
بعد تطبيعها مع إيران... ما هو مستقبل علاقات السعودية مع إسرائيل؟
بعد تطبيعها مع إيران... ما هو مستقبل علاقات السعودية مع إسرائيل؟
في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الإسرائيلية لتطبيع علاقاتها مع السعودية مثل دول خليجية أخرى، جاءت الخطوة المفاجئة التي اتخذتها المملكة باستئناف العلاقات مع... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T16:57+0000
2023-03-11T16:57+0000
2023-03-11T17:19+0000
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فقد اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاق السعودي الإيراني يمثل فشلا تاما للسياسة الخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه بمثابة انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي "بدأنا ببنائه ضد إيران".تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية، أثارت التكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل، ولم تنضم لاتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 التي أقامت بموجبها تل أبيب علاقات مع جارتي السعودية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين.وعن مستقبل هذه العلاقات في ضوء التطورات الجديدة، يقول براين كاتوليس المحلل بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الاتفاق السعودي الإيراني الجديد قد يتسبب في حدوث فجوة أوسع بين إسرائيل والسعودية، في حال أسفر ذلك الاتفاق عن انفتاح دبلوماسي أوسع بين السعودية وإيران.من جانبه، يرى نيكولاس هيراس الباحث في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات، أن الاتفاق السعودي الإيراني يمثل نصرا دبلوماسيا واضحا لطهران و"ضربة" لحكومة بنيامين نتنياهو.ويؤكد هيراس أن المملكة بهذا الاتفاق بعثت رسالة قوية إلى حكومة نتنياهو مفادها أن تل أبيب لا يمكنها الاعتماد على السعودية لدعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران في أي مكان في المنطقة.أما المحلل السياسي السعودي عزيز الغشيان، فيرى أن بلاده أعطت بهذا الاتفاق "الأولوية للتقارب مع إيران على التقارب العلني مع إسرائيل".ويضيف الغشيان أن هذا التطور لا يعني أن مواصلة السعودية للعلاقات الهادئة للغاية مع إسرائيل سوف تتوقف، مؤكدا أن علاقة الرياض مع طهران هي أحد المتغيرات وأنها جزء من الحسابات.ويعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات مع السعودية أهمية كبيرة حيث يعتقد أن تحسين العلاقات بين تل أبيب والرياض قد يسهم في زيادة الأمن في الشرق الأوسط.وعلى الرغم من عدم إقامة السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، إلا أنه كانت هناك علامات واضحة على وجود تعاون محتمل بين الجانبين.وأبرز هذه العلامات هي تمكن عدد من الصحفيين الإسرائيليين من حاملي جوازات سفر أجنبية من زيارة المملكة، قبل وخلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي.كما أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة أثناء تلك الرحلة رفع قيود التحليق عن كافة الناقلات، لتمهد الطريق بذلك أمام طائرات إسرائيل لاستخدام الأجواء السعودية.ما ذكرته الصحيفتان أكدته مصادر مطلعة، لشبكة "CNN "، أمس الجمعة، بقولها إن المملكة تتطلع للحصول على ضمانات أمنية من الولايات ومساعدتها في برنامج نووي مدني كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.لكن هذه العلامات باتت في مهب الريح بعدما أعلنت الرياض وطهران، أمس الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
بعد تطبيعها مع إيران... ما هو مستقبل علاقات السعودية مع إسرائيل؟
16:57 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 17:19 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الإسرائيلية لتطبيع علاقاتها مع السعودية مثل دول خليجية أخرى، جاءت الخطوة المفاجئة التي اتخذتها المملكة باستئناف العلاقات مع إيران لتزيد من تعقيد مساعي تل أبيب لإبرام اتفاق يفضي إلى إقامة علاقات رسمية مع الرياض.
فقد اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الاتفاق السعودي الإيراني
يمثل فشلا تاما للسياسة الخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو، وأنه بمثابة انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي "بدأنا ببنائه ضد إيران".
تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية، أثارت التكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل، ولم تنضم لاتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 التي أقامت بموجبها تل أبيب علاقات مع جارتي السعودية، الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وعن مستقبل هذه العلاقات في ضوء التطورات الجديدة، يقول براين كاتوليس المحلل بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الاتفاق السعودي الإيراني الجديد قد يتسبب في حدوث فجوة أوسع بين إسرائيل والسعودية، في حال أسفر ذلك الاتفاق عن انفتاح دبلوماسي أوسع بين السعودية وإيران.
ويضيف كاتوليس أن إسرائيل تنظر إلى أي تعامل دبلوماسي مع النظام في طهران بالتشكيك، بحسب "فرانس برس".
من جانبه، يرى نيكولاس هيراس الباحث في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات، أن الاتفاق السعودي الإيراني يمثل نصرا دبلوماسيا واضحا لطهران و"ضربة" لحكومة بنيامين نتنياهو.
ويؤكد هيراس أن المملكة بهذا الاتفاق بعثت رسالة قوية إلى حكومة نتنياهو مفادها أن تل أبيب لا يمكنها الاعتماد على السعودية لدعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران في أي مكان في المنطقة.
أما المحلل السياسي السعودي عزيز الغشيان، فيرى أن بلاده أعطت بهذا الاتفاق "الأولوية للتقارب مع إيران على التقارب العلني مع إسرائيل".
ويضيف الغشيان أن هذا التطور لا يعني أن مواصلة السعودية للعلاقات الهادئة للغاية مع إسرائيل سوف تتوقف، مؤكدا أن علاقة الرياض مع طهران هي أحد المتغيرات وأنها جزء من الحسابات.
ويؤكد أن القول بأن السعودية مهتمة فقط بإقامة علاقات مع إسرائيل كجزء من جبهة محتملة ضد إيران تصور "سطحي" للأوضاع.
ويعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العلاقات مع السعودية
أهمية كبيرة حيث يعتقد أن تحسين العلاقات بين تل أبيب والرياض قد يسهم في زيادة الأمن في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من عدم إقامة السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، إلا أنه كانت هناك علامات واضحة على وجود تعاون محتمل بين الجانبين.
وأبرز هذه العلامات هي تمكن عدد من الصحفيين الإسرائيليين من حاملي جوازات سفر أجنبية من زيارة المملكة، قبل وخلال جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط العام الماضي.
كما أعلنت هيئة الطيران المدني في المملكة أثناء تلك الرحلة رفع قيود التحليق عن كافة الناقلات، لتمهد الطريق بذلك أمام طائرات إسرائيل لاستخدام الأجواء السعودية.
وقبل أيام، ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان أن السعودية تضغط خلال اللقاءات الخاصة للحصول على ضمانات أمنية من الإدارة الأمريكية وعلى المساعدة لإطلاق برنامج نووي مدني مقابل توقيع اتفاق مع إسرائيل.
ما ذكرته الصحيفتان أكدته مصادر مطلعة
، لشبكة "CNN "، أمس الجمعة، بقولها إن المملكة تتطلع للحصول على ضمانات أمنية من الولايات ومساعدتها في برنامج نووي مدني كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن هذه العلامات باتت في مهب الريح بعدما أعلنت الرياض وطهران، أمس الجمعة، أنهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي المبرمة قبل أكثر من عقدين.