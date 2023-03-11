https://sputnikarabic.ae/20230311/بلجيكا-تحظر-تيك-توك-في-هواتف-العمل-لدى-الموظفين-1074602944.html
بلجيكا تحظر "تيك توك" في هواتف العمل لدى الموظفين
بلجيكا تحظر "تيك توك" في هواتف العمل لدى الموظفين
أعلنت السلطات البلجيكية حظر استخدام موظفي الحكومة تطبيق "تيك توك" في هواتف العمل. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T11:49+0000
2023-03-11T11:49+0000
2023-03-11T11:52+0000
العالم
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أخبار بلجيكا اليوم
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وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": ودعا دي كرو الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.وصرحت شركة "تيك توك" في بيان أنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا".وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حظر, توك توك, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, حظر, توك توك, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تحظر "تيك توك" في هواتف العمل لدى الموظفين
11:49 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات البلجيكية حظر استخدام موظفي الحكومة تطبيق "تيك توك" في هواتف العمل.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر":
"لا مزيد من تيك توك على الهواتف الذكية. هذا ما قرره مجلس الأمن القومي بناءً على مشورة أجهزتنا الأمنية".
ودعا دي كرو الحكومات الإقليمية والمحلية إلى تطبيق حظر مماثل.
وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.
وصرحت شركة "تيك توك" في بيان أنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا".
وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام "تيك توك" في هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من الشركة، واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.