https://sputnikarabic.ae/20230311/بي-بي-سي-تعلق-عمل-أشهر-مذيع-رياضي-لديها-بسبب-تصريحات-عن-النازية-1074602125.html

"بي بي سي" تعلق عمل أشهر مذيع رياضي لديها بسبب تصريحات عن "النازية"

"بي بي سي" تعلق عمل أشهر مذيع رياضي لديها بسبب تصريحات عن "النازية"

قررت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعليق عمل أشهر مذيع رياضي لديها، بعد تعليقات أدلى بها ‏حول "النازية".‏ 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T11:41+0000

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تعرّض برنامج كرة القدم، ذائع الشهرة في التلفزيون البريطاني منذ ستينيات القرن الماضي "مباراة اليوم" لأزمة، بعد أن أوقفت "بي بي سي" مقدمه، نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، غاري لينيكر، بسبب تعليقات أدلى بها، ينتقد فيها سياسة حكومة المحافظين في مجال الهجرة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.وأصدرت "بي بي سي" بيانا في وقت متأخر من أمس الجمعة، جاء فيه أن برنامج "مباراة اليوم" سيتم تقديمه كما هو مقرر، لكن من دون مضيفين أو معلقين رياضيين.وأضاف متحدث باسم الهيئة، أن "البرنامج، الذي يشاهده الملايين كل أسبوع، سيركز على أحداث المباريات دون تقديم في الاستوديو".وكان غاري لينيكر، قد كتب تعليقات على "تويتر"، يوم الثلاثاء الماضي، عن قانون الهجرة الجديد، وسياسة اللجوء التي تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها.وأشار إلى أن "وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، كانت تستخدم لغة تذكرنا بالنازية الألمانية، التي تروّج لخطة لمنع طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب عبر القناة الإنجليزية".ولفتت "بي بي سي" في بيانها، أمس الجمعة، إن "تغريدات لينيكر على "تويتر" لا يمكن إنكارها، وتعد "انتهاكا لإرشاداتنا".وتابعت: "قررت "بي بي سي" أن لينيكر سيتراجع عن تقديم برنامج "مباراة اليوم"، حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".وأوضحت "بي بي سي" في بيانها كذلك أن "غاري لينيكر لا يُعلى عليه في قيادة تغطيتنا لكرة القدم والرياضة، ولم نقل أبدا إن غاري يجب أن يكون شخصا من دون رأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبتعد كثيرا عن الانحياز إلى جانب، في القضايا السياسية الحزبية أو الخلافات السياسية".يتميز برنامج "مباراة اليوم" على "بي بي سي" بعرض أبرز الأحداث من مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع، والتي تتخللها تعليقات من نجوم سابقين، ومقابلات مع لاعبين ومدربين.

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