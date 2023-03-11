https://sputnikarabic.ae/20230311/تشيلي-تعديل-حكومي-يشمل-خمسة-وزراء-بينهم-وزيرة-الشؤون-الخارجية-1074592155.html

تشيلي.. تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية

تشيلي.. تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية

أجرى الرئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، يوم الجمعة، تعديلا وزاريا في حكومته، بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، أنطونيا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T01:01+0000

2023-03-11T01:01+0000

2023-03-11T01:01+0000

أخبار تشيلي

أخبار أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050752437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8dc59617a9f021e14c540593a1a1f53.jpg

وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تجويد عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع "الطارئة" التي تواجهها البلاد.ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونغرس الإصلاح الضريبي الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياغو.وعقب هذا التعديل الوزاري، أضحت الحكومة التشيلية تسجل تكافؤا مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 امرأة مقابل 10 رجال فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230310/واشنطن-وبروكسل-تعززان-التعاون-لمنع-الدول-من-الالتفاف-على-العقوبات-ضد-روسيا-1074591977.html

أخبار تشيلي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تشيلي, أخبار أمريكا الجنوبية, أمريكا الجنوبية, العالم