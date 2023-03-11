https://sputnikarabic.ae/20230311/تشيلي-تعديل-حكومي-يشمل-خمسة-وزراء-بينهم-وزيرة-الشؤون-الخارجية-1074592155.html
تشيلي.. تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية
تشيلي.. تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية
أجرى الرئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، يوم الجمعة، تعديلا وزاريا في حكومته، بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، أنطونيا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T01:01+0000
2023-03-11T01:01+0000
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وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تجويد عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع "الطارئة" التي تواجهها البلاد.ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونغرس الإصلاح الضريبي الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياغو.وعقب هذا التعديل الوزاري، أضحت الحكومة التشيلية تسجل تكافؤا مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 امرأة مقابل 10 رجال فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230310/واشنطن-وبروكسل-تعززان-التعاون-لمنع-الدول-من-الالتفاف-على-العقوبات-ضد-روسيا-1074591977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشيلي, أخبار أمريكا الجنوبية, أمريكا الجنوبية, العالم
أخبار تشيلي, أخبار أمريكا الجنوبية, أمريكا الجنوبية, العالم
تشيلي.. تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية
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أجرى الرئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، يوم الجمعة، تعديلا وزاريا في حكومته، بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، أنطونيا أوريخولا.
وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تجويد عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل
للأوضاع "الطارئة" التي تواجهها البلاد.
وإضافة إلى أنطونيا أوريخولا، التي سيحل محلها ألبرتو فان كلافيرين، السفير السابق في بلجيكا، هم التعديل أيضا وزارات الأشغال العمومية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونغرس الإصلاح الضريبي
الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.
كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياغو.
وعقب هذا التعديل الوزاري، أضحت الحكومة التشيلية تسجل تكافؤا مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 امرأة مقابل 10 رجال فقط.