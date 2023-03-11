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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/خبير-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-سيحول-الصراع-لحرب-عالمية-ثالثة-1074606751.html
خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة
خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هيثم حسون، إن الغرب وواشنطن، يدركان جيدا أن إدخال قواتهم إلى أوكرانيا يعني مباشرة الدخول في حرب عالمية ثالثة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:40+0000
2023-03-11T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف حسون في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة إن حدثت، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطرا على العالم كله وربما تكون النهاية"، بحسب قوله.ويرى حسون أن الحديث عن إدخال قوات غربية إلى أوكرانيا هو محض بروباغاندا ودعاية غربية فقط.وأوضح أن هدف الدول الأوروبية وواشنطن من هذه الدعاية هو "إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب كهدف مهم بالنسبة لهم، اعتقادا بنجاحهم في استنزاف روسيا والتأثير على معنويات الجيش الروسي".وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح بأن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.وأضاف أن " الدول الغربية قريبة جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية".وأشار إلى أن "العالم كان بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية"، مشيرا إلى أنه "يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230220/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-تهاجم-زيارة-بايدن-إلى-كييف-أوكرانيا-ستقود-أمريكا-إلى-حرب-عالمية-1073782986.html
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حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة

13:40 GMT 11.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصري
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد هيثم حسون، إن الغرب وواشنطن، يدركان جيدا أن إدخال قواتهم إلى أوكرانيا يعني مباشرة الدخول في حرب عالمية ثالثة.
وأضاف حسون في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة إن حدثت، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطرا على العالم كله وربما تكون النهاية"، بحسب قوله.
ويرى حسون أن الحديث عن إدخال قوات غربية إلى أوكرانيا هو محض بروباغاندا ودعاية غربية فقط.
وأوضح أن هدف الدول الأوروبية وواشنطن من هذه الدعاية هو "إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب كهدف مهم بالنسبة لهم، اعتقادا بنجاحهم في استنزاف روسيا والتأثير على معنويات الجيش الروسي".
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وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح بأن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.
وأضاف أن " الدول الغربية قريبة جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية".
وأشار إلى أن "العالم كان بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية"، مشيرا إلى أنه "يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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