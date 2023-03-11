https://sputnikarabic.ae/20230311/خفر-السواحل-التركي-ينقذ-10-مهاجرين-وينتشل-جثث-5-آخرين-في-بحر-إيجه-1074617782.html

خفر السواحل التركي ينقذ 10 مهاجرين وينتشل جثث 5 آخرين في بحر إيجة

خفر السواحل التركي ينقذ 10 مهاجرين وينتشل جثث 5 آخرين في بحر إيجة

أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، اليوم السبت، إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين وانتشال 5 جثث لمهاجرين آخرين لقوا مصرعهم غرقا بعد تسرب المياه لزورقهم في بحر إيجة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T18:47+0000

2023-03-11T18:47+0000

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وقالت القيادة في بيان، إنها تلقت بلاغا يفيد بوجود مهاجرين على متن زورق تتسرب إليه المياه قبالة سواحل ولاية أيدن في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن القيادة بعثت سفينة وزورقين إلى منطقة الحادث ليتم إنقاذ 10 مهاجرين بينهم طفل على متن الزورق.وخلال عمليات البحث، نجحت فرق خفر السواحل في انتشال جثث 5 مهاجرين من أصل 21 يعتقد أنهم في عداد المفقودين في أعقاب تسرب المياه إلى الزورق.وقال المهاجرون الذين تم إنقاذهم وأغلبهم من الأفارقة، إن محرك الزورق تعطل في عرض البحر ثم بدأت المياه تتسرب ما دفع البعض لإلقاء نفسه منه.

https://sputnikarabic.ae/20221106/تركيا-تعلن-ترحيل-أكثر-من-ألفي-مهاجر-غير-نظامي-خلال-أسبوع-1069888192.html

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