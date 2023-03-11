https://sputnikarabic.ae/20230311/رئيس-البرلمان-الإيراني-نأمل-من-السعودية-أن-تثبت-عمليا-حسن-نواياها-1074595015.html

رئيس البرلمان الإيراني: نأمل من السعودية أن تثبت عمليا حسن نواياها

رئيس البرلمان الإيراني: نأمل من السعودية أن تثبت عمليا حسن نواياها

علق رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، على الاتفاق الإيراني - السعودي حول استئناف العلاقات، وذلك برعاية صينية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T07:30+0000

2023-03-11T07:30+0000

2023-03-11T07:31+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الصين

العالم العربي

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073366480_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_f7ef9778905fe3c06fc6d30445903e3a.jpg

وقال قاليباف، عبر حسابه على "تويتر"، إنوأعرب عن "أمله من الطرف الآخر (السعودية) أن يثبت حسن نواياه عمليا وذلك من خلال عدم التدخل في الشأن الداخلي الإيراني، واتخاذ قرارات بناءة في الملفات الإقليمية خاصة في لبنان واليمن وفلسطين".وكانت إيران والسعودية قد اتفقت أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما جاء في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وذكر البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20230310/بايدن-تعليقا-على-اتفاق-السعودية-وإيران-تحسن-علاقات-إسرائيل-والعرب-أفضل-للجميع-1074588952.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم العربي, العالم, الأخبار