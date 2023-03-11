https://sputnikarabic.ae/20230311/سوريا-عودة-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-لها-تأثير-إيجابي-على-المنطقة-1074603137.html

سوريا: عودة العلاقات بين السعودية وإيران لها تأثير إيجابي على المنطقة

سوريا: عودة العلاقات بين السعودية وإيران لها تأثير إيجابي على المنطقة

رحبت سوريا باتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وأكدت أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على مصالح شعوب المنطقة بشكل عام. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

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دمشق - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم السبت، أنوأضافت أن "سوريا تتمنى استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين الدول العربية والأصدقاء لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم".وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقّعة عام 2001".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230310/صحيفة-عبرية-اتفاق-السعودية-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-بصقة-في-وجه-إسرائيل-1074587482.html

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أخبار سوريا اليوم, إيران, السعودية, العالم العربي, الأخبار