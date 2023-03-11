سوريا: عودة العلاقات بين السعودية وإيران لها تأثير إيجابي على المنطقة
11:58 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Diaa Hadid / العلم السوري
© AP Photo / Diaa Hadid /
رحبت سوريا باتفاق السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، وأكدت أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على مصالح شعوب المنطقة بشكل عام.
دمشق - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم السبت، أن
"سوريا ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين وتقدر عالياً الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال".
وأضافت الخارجية السورية، في بيانها، إن "هذه الخطوة المهمة ستقود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وللتعاون الذي سينعكس إيجاباً على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة، ولشعوب المنطقة عامة".
وأضافت الخارجية السورية، في بيانها، إن "هذه الخطوة المهمة ستقود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وللتعاون الذي سينعكس إيجاباً على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة، ولشعوب المنطقة عامة".
وأضافت أن "سوريا تتمنى استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين الدول العربية والأصدقاء لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم".
وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقّعة عام 2001".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
وأعلنت السعودية وإيران، أمس الجمعة، اتفاقهما، بوساطة صينية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية في غضون شهرين، وأكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقّعة عام 2001".
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.