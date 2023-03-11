https://sputnikarabic.ae/20230311/شباب-عرب-من-دمشق-لا-تتركوا-سوريا-وحيدة-صور-1074608797.html

شباب عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة... صور

شباب عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة... صور

طالبت المنظمات الشبابية العربية بكسر الحصار المفروض على سوريا منذ 12 عاماً من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T13:57+0000

2023-03-11T13:57+0000

2023-03-11T13:57+0000

تقارير سبوتنيك

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أتت الدعوة خلال انطلاق أعمال ملتقى الشباب العربي التضامني الذي ينعقد في إطار الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار عن سوريا تحت شعار: "كسر الحصار وإنهاء العقوبات على سوريا" بمشاركة وفود شبابية من فلسطين والجزائر ولبنان والعراق واليمن ومصر والأردن وتونس.عبد الحميد: الحرب على سوريا مستمرة قبل 2011في هذا السياق، صرح المشرف العام عبد الله عبد الحميد لـ "سبوتنيك" بقوله: "سوريا تتعرض منذ قولها (لا) للكيان الصهيوني الغاصب، لذلك فالحرب مستمرة عليها، كما كانت قبلها العراق ولبنان وحتى الجزائر لم تسلم من يد الإرهاب".وأضاف: "كنا ومازلنا نواجه كل المؤامرات التي تواجه أمتنا العربية التي تواجه الحرب منذ فترة الاحتلال البريطاني والفرنسي لهذه المنطقة وتحت مزاعم شعارات دولية عديدة فهذه الحرب مستمرة قبل عام 2011".نطالب بدعم سوريا مادياً واقتصادياًبدوره، قال جميل الخليدي أحد مشايخ اليمن في تصريح لـ"ـسبوتنيك": "أتينا إلى سوريا لكي نشاركها لحظات المعاناة ونحن واثقون بقيادتها وجيشها وشعبها بأنها ستعود كما كانت وأفضل".وأضاف الخليدي: "جئنا لنطالب برفع الحصار الجائر عن سوريا ورفع العقوبات الظالمة والمستبدة عليها ونحن ندين المؤامرة التي حيكت على سوريا وعلى الشعوب العربية، لكن سوريا هي من دفع الفاتورة وتصدت لهذه الحرب الكونية التي كادت أن تطيح بالأوطان العربية جميعها"."لا تتركوا سوريا وحيدة"وقالت فرح الأيوبي، التي جاءت دمشق من العاصمة الفلسطينية القدس، لـ سبوتنيك: "أتينا إلى سوريا لنوجه رسالة أننا معها قلباً وقالباً، وستبقى سوريا أرض الوحدة العربية".وأضافت الأيوبي: "نقول للجميع.. لا تتركوا سوريا وحيدة، فهي كانت مع الجميع، واليوم هي بحاجة إلى كل عربي، بحاجة لرفع الحصار عنها، بحاجة لزيارتها ومؤازرتها من كل العرب، سورية آمنة مطمئنة كانت وستبقى درة العالم العربي أجمع".كوكبة نوعية من المجتمع العربيبدوره، قال ديهكال الطيب، المنسق العام لرابطة الوحدة العربية في الجزائر، لـ "سبوتنيك": "آن للمجتمع العربي أن يقف وقفة مجتمعية من أجل إبراز مقومات الشراكة المجتمعية بين الشعوب العربية، ورسالتنا اليوم أننا نطالب هنا من دمشق برفع العقوبات المفروضة على الشقيقة سوريا، وكان لزاماً على المجتمع الدولي أن يقف معها جراء هذه الانتهاكات المفروضة على المجتمع السوري".وأوضح الطيب: "هذه الزيارة تمثل رسالة من قبل كوكبة نوعية من المجتمع العربي ندعو من خلالها إلى بناء تكتلات عربية من هنا من أرض البطولة من أرض الجهاد من أرض التحرر من أرض الوعي القومي للمجتمع العربي هي أرض الشام وأرض سوريا".سوريا صمدت وتستحق أن تعيشبدورها، رشا حسونة من فلسطين صرحت لـ "سبوتنيك" بقولها: "جئت من رام الله إلى سوريا وأنا مشحونة عاطفياً ومتحمسة جداً للمشاركة في ملتقى الشباب القومي العربي دعماً لسوريا في وجه الحصار والعقوبات المفروضة عليها، ربما نحن في كل من فلسطين وسوريا قصتنا متشابهة، اليوم نحن ودعنا شهيد صباحاً قتل برصاص مستوطن إسرائيلي حاقد، وهذا له دلالات كثيرة والنضال في فلسطين مستمر ولن يتوقف يوماً ما".وأضافت حسونة: "نحن فخورون جداً بمشاركتنا وبوجودنا في سوريا ورسالتنا واحدة وهي لا للحصار على سوريا التي صمدت كثيراً وتستحق الآن أن تعيش لأن شعبها من أكثر الشعوب العربية الذي يحب الحياة، حان لها أن تعيش بكرامة وحرية وأن تعيش بشكل لائق وكريم يليق بأهلها وناسها الطيبة".سوريا قدمت الكثيروقال المحامي زياد شواك من الأردن في تصريح لـ "سبوتنيك": "جئت إلى سوريا تضامناً وكسراً للحصار في 2012 واليوم جئت لأكرر مسيرتي بكسر الحصار الغاشم على سوريا التي قدمت لنا الكثير، وقدمت للبوصلة الأساسية فلسطين، ونحن الآن كنا ومازلنا من كافة الوفود العربية تكرمنا باستقبالنا في سوريا العروبة التي قدمت للوطن العربي مالم يقدمه أحد"."لن نترك سوريا وحيدة"من جانبها، قالت سناء بن ضو من تونس في تصريح لـ "سبوتنيك": "نتمنى أن تتحسن الأوضاع في سوريا في الظروف الصعبة التي مرت بها مؤقتاً وأن تجد الدعم العربي، ونحن أتينا لوطننا سوريا فنحن مواطنين عرب بالأساس، وسوريا كانت إلى جانب العرب، ويجب أن ينتبه كل العالم أننا لن نترك سوريا وحيدة ومنعزلة، أتينا إلى سورية اليوم وسنأتي أيضاً مع نشطاء سوريين لنوجه رسالة أن سوريا فيها الكثير من الجمال وهي صامدة وستبقى صامدة".ظاهر: سوريا تواجه العقوبات بسبب مواقفهاوكانت انطلقت أمس في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال الملتقى الشباب العربي التضامني تحت شعار: "كسر الحصار وإنهاء العقوبات على سوريا" بالتعاون بين اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا بمشاركة نحو 90 مشاركاً ومشاركة من سوريا والدول العربية.وفي هذا السياق رحب رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر فيصل ظاهر في كلمة له بالوفود العربية المشاركة للوقوف إلى جانب سوريا في المحنة التي تتعرض لها منذ 12 عاما من الحرب الظالمة والشرسة والحصار والعقوبات بسبب مواقفها الوطنية والقومية وكذلك بعد كارثة الزلزال المدمر الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وعدد كبير من المصابين.وأشار الظاهر إلى أن "سورية تمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة مرور 12 عاما من الحرب وخروج أهم حقول النفط والغاز في منطقة الجزيرة السورية عن سيطرة الدولة السورية بسبب الاحتلال الأمريكي ومرتزقته فيما تعرض الشعب السوري للتهجير والقتل والإرهاب وتضررت البنية التحتية بشكل كبير"، لافتاً إلى أهمية هذه الوقفة الشبابية العربية مع سورية لكسر الحصار ورفع العقوبات الظالمة عنها.سليمان: سوريا معرضة للحصار عبر التاريخبدورها أشارت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دارين سليمان، أنها ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سورية طيفاً من الشباب العربي من أغلب الأقطار العربية ليأتوا إلى دمشق تضامناً مع أهلهم في سوريا مضيفة أن الملتقى ينعقد في ظروف استثنائية من جراء الزلزال الذي ضرب المحافظات حلب وحماه واللاذقية وإدلب والذي أحدث أضراراً كبيرة على المستويين الإنساني والمادي.ولفتت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن اتحاد الطلبة واتحاد شبيبة الثورة وغيرها من المنظمات الشعبية والأهلية كانوا في خط الدفاع الأول مع قوات الدفاع المدني وغيرها من الجمعيات المعنية بإزالة الأنقاض وإنقاذ الأرواح نتيجة للزلزالوأضافت أن سورية معرضة للحصار عبر التاريخ نتيجة مواقفها تجاه القضايا العربية وأولها قضية فلسطين لأنها بوصلة سورية كما أنها بوصلة العرب لافتة إلى الحضور والموقف المشرف للكثير من الدول العربية التي وقفت إلى جانب سورية وقدمت دعمها المادي والمعنوي مؤكدة عمق الموقف التضامني العربي.وأشار رئيس مكتب العلاقات الخارجية في اتحاد شبيبة الثورة قاسم شاغوري في مداخلة له خلال الجلسة الحوارية الأولى للمشاركين إلى أن ما يجري في سوريا والعديد من دول العالم يأتي ضمن استراتيجية أمريكية تتبعها الولايات المتحدة منذ نشأتها عنوانها في التشريع الداخلي الأمريكي "العقوبات خارج الحدود الوطنية" لكن اسمها في القانون الدولي هو الإجراءات القسرية أحادية الجانب حتى تقرر دولة في العالم ذلك كونها تتحكم بالاقتصاد العالمي وبحركة تدفق المال فهي تقوم بفرض هذه العقوبات على الكثير من الدول.وأضاف أن "الدبلوماسيين السوريين في المحافل الدولية لا يذكرون مصطلح "عقوبات" بل "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" لأنها مفروضة من جانب واحد فقط وغير ملزمة فيها الدول".

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