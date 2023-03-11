شباب عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة... صور
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
طالبت المنظمات الشبابية العربية بكسر الحصار المفروض على سوريا منذ 12 عاماً من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية.
أتت الدعوة خلال انطلاق أعمال ملتقى الشباب العربي التضامني الذي ينعقد في إطار الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار عن سوريا تحت شعار: "كسر الحصار وإنهاء العقوبات على سوريا" بمشاركة وفود شبابية من فلسطين والجزائر ولبنان والعراق واليمن ومصر والأردن وتونس.
عبد الحميد: الحرب على سوريا مستمرة قبل 2011
في هذا السياق، صرح المشرف العام عبد الله عبد الحميد لـ "سبوتنيك" بقوله: "سوريا تتعرض منذ قولها (لا) للكيان الصهيوني الغاصب، لذلك فالحرب مستمرة عليها، كما كانت قبلها العراق ولبنان وحتى الجزائر لم تسلم من يد الإرهاب".
وأضاف عبد الحميد: "لذلك، هذه الأمة كتب عليها النضال والجهاد حتى تحرير الأرض وخاصة بعدما ظهر الكيان الصهيوني لمنع وحدة هذه الأمة من التلاقي، ونقول لهم التحرير آت، فقلب العروبة النابض عاد للحياة، عاد ينبض في شرايين الأمة العطاء والتضحيات، لذلك نحن مع مقاومة ومواجهة العدو الامبريالي المتمثل حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية".
وأضاف: "كنا ومازلنا نواجه كل المؤامرات التي تواجه أمتنا العربية التي تواجه الحرب منذ فترة الاحتلال البريطاني والفرنسي لهذه المنطقة وتحت مزاعم شعارات دولية عديدة فهذه الحرب مستمرة قبل عام 2011".
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
شبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
نطالب بدعم سوريا مادياً واقتصادياً
بدوره، قال جميل الخليدي أحد مشايخ اليمن في تصريح لـ"ـسبوتنيك": "أتينا إلى سوريا لكي نشاركها لحظات المعاناة ونحن واثقون بقيادتها وجيشها وشعبها بأنها ستعود كما كانت وأفضل".
وأضاف الخليدي: "جئنا لنطالب برفع الحصار الجائر عن سوريا ورفع العقوبات الظالمة والمستبدة عليها ونحن ندين المؤامرة التي حيكت على سوريا وعلى الشعوب العربية، لكن سوريا هي من دفع الفاتورة وتصدت لهذه الحرب الكونية التي كادت أن تطيح بالأوطان العربية جميعها".
وأردف الخليدي: "ندعو كافة الشعوب العربية والأنظمة العربية لدعم سوريا مادياً واقتصادياً لتعود كما كانت قبل 2011، ونحن نقدم التحية والتقدير للشعب السوري الشقيق وللقيادة السورية الممثلة بالرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري، نحن معكم، نعاني كما تعانون من أجلكم ومن أجل هذه الأمة، ومن أجل بلدنا سوريا".
"لا تتركوا سوريا وحيدة"
وقالت فرح الأيوبي، التي جاءت دمشق من العاصمة الفلسطينية القدس، لـ سبوتنيك: "أتينا إلى سوريا لنوجه رسالة أننا معها قلباً وقالباً، وستبقى سوريا أرض الوحدة العربية".
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
شبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
وأضافت الأيوبي: "نقول للجميع.. لا تتركوا سوريا وحيدة، فهي كانت مع الجميع، واليوم هي بحاجة إلى كل عربي، بحاجة لرفع الحصار عنها، بحاجة لزيارتها ومؤازرتها من كل العرب، سورية آمنة مطمئنة كانت وستبقى درة العالم العربي أجمع".
كوكبة نوعية من المجتمع العربي
بدوره، قال ديهكال الطيب، المنسق العام لرابطة الوحدة العربية في الجزائر، لـ "سبوتنيك": "آن للمجتمع العربي أن يقف وقفة مجتمعية من أجل إبراز مقومات الشراكة المجتمعية بين الشعوب العربية، ورسالتنا اليوم أننا نطالب هنا من دمشق برفع العقوبات المفروضة على الشقيقة سوريا، وكان لزاماً على المجتمع الدولي أن يقف معها جراء هذه الانتهاكات المفروضة على المجتمع السوري".
وأضاف الطيب: "نحن كجزائريين عانينا نفس المرارة التي عانى منها المجتمع السوري ونأمل أن تزول هذه الغمة عن سوريا وأن ترفع هذه الانتهاكات والعقوبات المفروضة على سوريا".
وأوضح الطيب: "هذه الزيارة تمثل رسالة من قبل كوكبة نوعية من المجتمع العربي ندعو من خلالها إلى بناء تكتلات عربية من هنا من أرض البطولة من أرض الجهاد من أرض التحرر من أرض الوعي القومي للمجتمع العربي هي أرض الشام وأرض سوريا".
سوريا صمدت وتستحق أن تعيش
بدورها، رشا حسونة من فلسطين صرحت لـ "سبوتنيك" بقولها: "جئت من رام الله إلى سوريا وأنا مشحونة عاطفياً ومتحمسة جداً للمشاركة في ملتقى الشباب القومي العربي دعماً لسوريا في وجه الحصار والعقوبات المفروضة عليها، ربما نحن في كل من فلسطين وسوريا قصتنا متشابهة، اليوم نحن ودعنا شهيد صباحاً قتل برصاص مستوطن إسرائيلي حاقد، وهذا له دلالات كثيرة والنضال في فلسطين مستمر ولن يتوقف يوماً ما".
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
شبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
وأضافت حسونة: "نحن فخورون جداً بمشاركتنا وبوجودنا في سوريا ورسالتنا واحدة وهي لا للحصار على سوريا التي صمدت كثيراً وتستحق الآن أن تعيش لأن شعبها من أكثر الشعوب العربية الذي يحب الحياة، حان لها أن تعيش بكرامة وحرية وأن تعيش بشكل لائق وكريم يليق بأهلها وناسها الطيبة".
سوريا قدمت الكثير
وقال المحامي زياد شواك من الأردن في تصريح لـ "سبوتنيك": "جئت إلى سوريا تضامناً وكسراً للحصار في 2012 واليوم جئت لأكرر مسيرتي بكسر الحصار الغاشم على سوريا التي قدمت لنا الكثير، وقدمت للبوصلة الأساسية فلسطين، ونحن الآن كنا ومازلنا من كافة الوفود العربية تكرمنا باستقبالنا في سوريا العروبة التي قدمت للوطن العربي مالم يقدمه أحد".
"لن نترك سوريا وحيدة"
من جانبها، قالت سناء بن ضو من تونس في تصريح لـ "سبوتنيك": "نتمنى أن تتحسن الأوضاع في سوريا في الظروف الصعبة التي مرت بها مؤقتاً وأن تجد الدعم العربي، ونحن أتينا لوطننا سوريا فنحن مواطنين عرب بالأساس، وسوريا كانت إلى جانب العرب، ويجب أن ينتبه كل العالم أننا لن نترك سوريا وحيدة ومنعزلة، أتينا إلى سورية اليوم وسنأتي أيضاً مع نشطاء سوريين لنوجه رسالة أن سوريا فيها الكثير من الجمال وهي صامدة وستبقى صامدة".
ظاهر: سوريا تواجه العقوبات بسبب مواقفها
وكانت انطلقت أمس في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال الملتقى الشباب العربي التضامني تحت شعار: "كسر الحصار وإنهاء العقوبات على سوريا" بالتعاون بين اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا بمشاركة نحو 90 مشاركاً ومشاركة من سوريا والدول العربية.
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
شبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
وفي هذا السياق رحب رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر فيصل ظاهر في كلمة له بالوفود العربية المشاركة للوقوف إلى جانب سوريا في المحنة التي تتعرض لها منذ 12 عاما من الحرب الظالمة والشرسة والحصار والعقوبات بسبب مواقفها الوطنية والقومية وكذلك بعد كارثة الزلزال المدمر الذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا وعدد كبير من المصابين.
وأشار الظاهر إلى أن "سورية تمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة مرور 12 عاما من الحرب وخروج أهم حقول النفط والغاز في منطقة الجزيرة السورية عن سيطرة الدولة السورية بسبب الاحتلال الأمريكي ومرتزقته فيما تعرض الشعب السوري للتهجير والقتل والإرهاب وتضررت البنية التحتية بشكل كبير"، لافتاً إلى أهمية هذه الوقفة الشبابية العربية مع سورية لكسر الحصار ورفع العقوبات الظالمة عنها.
سليمان: سوريا معرضة للحصار عبر التاريخ
بدورها أشارت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دارين سليمان، أنها ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها سورية طيفاً من الشباب العربي من أغلب الأقطار العربية ليأتوا إلى دمشق تضامناً مع أهلهم في سوريا مضيفة أن الملتقى ينعقد في ظروف استثنائية من جراء الزلزال الذي ضرب المحافظات حلب وحماه واللاذقية وإدلب والذي أحدث أضراراً كبيرة على المستويين الإنساني والمادي.
ولفتت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى أن اتحاد الطلبة واتحاد شبيبة الثورة وغيرها من المنظمات الشعبية والأهلية كانوا في خط الدفاع الأول مع قوات الدفاع المدني وغيرها من الجمعيات المعنية بإزالة الأنقاض وإنقاذ الأرواح نتيجة للزلزال
وأضافت أن سورية معرضة للحصار عبر التاريخ نتيجة مواقفها تجاه القضايا العربية وأولها قضية فلسطين لأنها بوصلة سورية كما أنها بوصلة العرب لافتة إلى الحضور والموقف المشرف للكثير من الدول العربية التي وقفت إلى جانب سورية وقدمت دعمها المادي والمعنوي مؤكدة عمق الموقف التضامني العربي.
© Sputnik . Hani Almahasnehشبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
شبان عرب من دمشق: لا تتركوا سوريا وحيدة
© Sputnik . Hani Almahasneh
وأشار رئيس مكتب العلاقات الخارجية في اتحاد شبيبة الثورة قاسم شاغوري في مداخلة له خلال الجلسة الحوارية الأولى للمشاركين إلى أن ما يجري في سوريا والعديد من دول العالم يأتي ضمن استراتيجية أمريكية تتبعها الولايات المتحدة منذ نشأتها عنوانها في التشريع الداخلي الأمريكي "العقوبات خارج الحدود الوطنية" لكن اسمها في القانون الدولي هو الإجراءات القسرية أحادية الجانب حتى تقرر دولة في العالم ذلك كونها تتحكم بالاقتصاد العالمي وبحركة تدفق المال فهي تقوم بفرض هذه العقوبات على الكثير من الدول.
وأضاف أن "الدبلوماسيين السوريين في المحافل الدولية لا يذكرون مصطلح "عقوبات" بل "الإجراءات القسرية أحادية الجانب" لأنها مفروضة من جانب واحد فقط وغير ملزمة فيها الدول".