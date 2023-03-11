https://sputnikarabic.ae/20230311/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1074622429.html

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم السبت، في عدة مناطق أوكرانية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T23:14+0000

2023-03-11T23:14+0000

2023-03-11T23:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

خاركوف

أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.كما شهدت منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف، تحذيرات من الغارات الجوية.في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة "أوكرانيغو" المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وفي ذات الصدد، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230311/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-الجمهورية-16-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1074622098.html

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أخبار جمهورية دونيتسك, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, خاركوف, أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار