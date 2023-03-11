https://sputnikarabic.ae/20230311/فرد-أمن-في-لبنان-يهين-طلابا-عراقيين-وسلطات-البلدين-تتدخلان-فيديو-1074600883.html
إهانة طلاب عراقيين في لبنان تثير جدلا واسعا والسلطات تتدخل... فيديو
إهانة طلاب عراقيين في لبنان تثير جدلا واسعا والسلطات تتدخل... فيديو
أثار مقطع فيديو، انتشر مؤخرا على مواقع التواصل، لإساءة معاملة طلاب عراقيين في لبنان أثناء مراجعتهم لتصديق شهاداتهم الدراسية في العاصمة بيروت، غضبا وانتقادات... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T10:49+0000
2023-03-11T10:49+0000
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في الفيديو المتداول، يظهر عنصر أمن لبناني يهدد طلاب دراسات عليا عراقيين مستخدما قطعة حديدية، وذلك أثناء مراجعتهم لوزارة التربية اللبنانية، من أجل معادلة شهادة البكالوريا.كذلك ظهر موظفون لبنانيون آخرون وهم يشتمون الطلاب العراقيين، وكان من بينهم موظف يطالب الطلاب بالخروج من المكان، فيما تعرض آخرون للدفع وسط مشهد اعتبره عراقيون أنه يسيء للطلاب.انتشار فيديو الاعتداء بشبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأثار غضبا واسعا بين العراقيين، الذين أدانوا الحادثة ورفضوا ما اعتبروه إساءة لهم.بدورها، أعلنت السفارة اللبنانية في العراق، الخميس الماضي، فتح تحقيق في الواقعة.وقالت إن "التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات، من قبل الوزراء والمديرين المعنيين".فيما أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أن "الوزير أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وناقش معه مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20220910/لبنان-يوافق-على-منح-العراقيين-تأشيرة-دخول-وإقامة-مجانية-1067551525.html
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لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
إهانة طلاب عراقيين في لبنان تثير جدلا واسعا والسلطات تتدخل... فيديو
10:49 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو، انتشر مؤخرا على مواقع التواصل، لإساءة معاملة طلاب عراقيين في لبنان أثناء مراجعتهم لتصديق شهاداتهم الدراسية في العاصمة بيروت، غضبا وانتقادات واسعة.
في الفيديو المتداول، يظهر عنصر أمن لبناني يهدد طلاب
دراسات عليا عراقيين مستخدما قطعة حديدية، وذلك أثناء مراجعتهم لوزارة التربية اللبنانية، من أجل معادلة شهادة البكالوريا.
كذلك ظهر موظفون لبنانيون آخرون وهم يشتمون الطلاب العراقيين، وكان من بينهم موظف يطالب الطلاب بالخروج من المكان، فيما تعرض آخرون للدفع وسط مشهد اعتبره عراقيون أنه يسيء للطلاب.
انتشار فيديو الاعتداء بشبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأثار غضبا واسعا بين العراقيين، الذين أدانوا الحادثة ورفضوا ما اعتبروه إساءة لهم.
10 سبتمبر 2022, 12:41 GMT
بدورها، أعلنت السفارة اللبنانية في العراق
، الخميس الماضي، فتح تحقيق في الواقعة.
وقالت إن "التدافع والتعرض للطلاب والطالبات أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، وبينهم طلاب عراقيون أعزاء، هو أمر مرفوض وبات موضع متابعة وتحقيق على أعلى المستويات، من قبل الوزراء والمديرين المعنيين".
فيما أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية أن "الوزير أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وناقش معه مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان
".