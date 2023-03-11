https://sputnikarabic.ae/20230311/كندا-تحظر-واردات-الألمنيوم-والصلب-من-روسيا-1074596904.html
كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا
كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا
أعلنت كندا، حظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا، معللة ذلك بأنه يهدف إلى الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:25+0000
2023-03-11T08:25+0000
2023-03-11T08:28+0000
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وقالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، وزيرة المالية في بيان، الجمعة الماضية، إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيين".وأضافت أن كندا تحرص على ألا تتمكن روسيا من تمويل عمليتها العسكرية من خلال بيع الألمنيوم والصلب لها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.أوضحت أن القرار الحظر كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.كما يشمل القرار أيضا حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأولية وكذلك المنتجات المصنوعة منها.يتزامن القرار الكندي، مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا قد تبنوا بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا
08:25 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت كندا، حظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا، معللة ذلك بأنه يهدف إلى الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت
كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، وزيرة المالية في بيان، الجمعة الماضية، إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيين".
وأضافت أن كندا
تحرص على ألا تتمكن روسيا من تمويل عمليتها العسكرية من خلال بيع الألمنيوم والصلب لها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
أوضحت أن القرار الحظر كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.
كما يشمل القرار أيضا حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأولية وكذلك المنتجات المصنوعة منها.
يتزامن القرار الكندي، مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200%
التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا قد تبنوا بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.