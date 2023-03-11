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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/كندا-تحظر-واردات-الألمنيوم-والصلب-من-روسيا-1074596904.html
كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا
كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا
أعلنت كندا، حظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا، معللة ذلك بأنه يهدف إلى الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T08:25+0000
2023-03-11T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، وزيرة المالية في بيان، الجمعة الماضية، إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيين".وأضافت أن كندا تحرص على ألا تتمكن روسيا من تمويل عمليتها العسكرية من خلال بيع الألمنيوم والصلب لها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.أوضحت أن القرار الحظر كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.كما يشمل القرار أيضا حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأولية وكذلك المنتجات المصنوعة منها.يتزامن القرار الكندي، مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا قد تبنوا بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230203/كندا-تفرض-عقوبات-على-38-فردا-و16-كيانا-روسيا-1073084624.html
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أخبار كندا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كندا تحظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا

08:25 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 08:28 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / DON EMMERT
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أعلنت كندا، حظر واردات الألمنيوم والصلب من روسيا، معللة ذلك بأنه يهدف إلى الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندي، وزيرة المالية في بيان، الجمعة الماضية، إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفا لسعر النفط والغاز الروسيين".
وأضافت أن كندا تحرص على ألا تتمكن روسيا من تمويل عمليتها العسكرية من خلال بيع الألمنيوم والصلب لها، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
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أوضحت أن القرار الحظر كل منتجات الألمنيوم من روسيا، مثل الألمنيوم الخام، ورقائق الألمنيوم والمنتجات النهائية، بما في ذلك الحاويات والأدوات المنزلية الأخرى المصنوعة من الألومنيوم.
كما يشمل القرار أيضا حظر جميع منتجات الصلب الروسية الأولية وكذلك المنتجات المصنوعة منها.
يتزامن القرار الكندي، مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا قد تبنوا بالفعل 10 حزم من العقوبات كان لها تأثير أقل مما كان يأمل قادة التكتل المناهض لروسيا.
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