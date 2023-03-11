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https://sputnikarabic.ae/20230311/لن-نقبل-بتقسيم-سوريا-إلى-أشلاء-الرئيس-التونسي-يؤكد-عزمه-إعادة-العلاقات-مع-دمشق-1074592271.html
لن نقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء.. الرئيس التونسي يؤكد عزمه إعادة العلاقات مع دمشق
لن نقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء.. الرئيس التونسي يؤكد عزمه إعادة العلاقات مع دمشق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T01:38+0000
2023-03-11T01:38+0000
تونس
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العالم العربي
فيصل المقداد
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وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، قال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار، "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".وشدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولة السورية إلى أشلاء، مثلما كان مخطط لذلك سابقا، حسب قوله.مطلع الشهر الجاري، بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
https://sputnikarabic.ae/20230304/-المقداد-يبحث-هاتفيا-مع-نظيره-التونسي-رفع-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1074322912.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, فيصل المقداد
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, فيصل المقداد

لن نقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء.. الرئيس التونسي يؤكد عزمه إعادة العلاقات مع دمشق

01:38 GMT 11.03.2023
© Sputnik . Mariam Gaderaالرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© Sputnik . Mariam Gadera
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012.
وبحسب صحيفة "الشروق التونسية"، قال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار، "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس".
وأضاف: "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري".
وشدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولة السورية إلى أشلاء، مثلما كان مخطط لذلك سابقا، حسب قوله.
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي رفع مستوى العلاقات بين البلدين
4 مارس, 17:47 GMT
مطلع الشهر الجاري، بحث وزيرا الخارجية، التونسي نبيل عمار والسوري فيصل المقداد، سبل عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
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