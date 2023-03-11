https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-هي-تداعيات-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-على-إسرائيل؟-1074613048.html

ما هي تداعيات استئناف العلاقات بين السعودية وإيران على إسرائيل؟

ما هي تداعيات استئناف العلاقات بين السعودية وإيران على إسرائيل؟

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح أمس السبت، في العاصمة الإيطالية روما متحدثا في تفاؤل كبير عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين بلاده والسعودية، وعن خطط لمد خط سكة... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

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لكن توقيع اتفاق- للمفارقة بعد ساعات فقط من تصريحات نتنياهو- لاستئناف العلاقات بين الرياض وطهران، كان بمثابة الصدمة التي استفاق عليها نتنياهو من أحلامه الوردية.ينهي الاتفاق بين السعودية وإيران 7 سنوات من القطيعة بين البلدين تخللتهم توترات متزايدة في العديد من الملفات أبرزها الحرب في اليمن.ووقعت إسرائيل نهاية 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وتعهد نتنياهو في برنامجه الانتخابي بتوقيع اتفاق جديد مع السعودية قال إنه سيمثل النهاية للصراع العربي الإسرائيلي، لكن توقيع الاتفاق بين إيران والمملكة قد يؤجل بحسب مراقبين تنفيذ الخطة الإسرائيلية.تلاشي حلم إسرائيليقول تسفي برئيل، المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس" العبرية، تعليقا على الاتفاق بين السعودية وإيران: "تلاشى حلم إسرائيل في إقامة تحالف عربي دولي ضد إيران، (الجمعة)، بإعلانها أنها ستستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية في غضون شهرين".وأضاف في مقال له بالصحيفة: "قد ترسم هذه الخطوة الدراماتيكية خريطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط وخارجه. إنها تمنح إيران شرعية أساسية بين الدول العربية في المنطقة، والتي قد تؤدي لاحقًا إلى علاقات دبلوماسية مع دول أخرى مثل مصر".وتوقع برئيل، أن يمهد الاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، ويؤدي إلى حل مستدام للأزمة في لبنان – وربما يدفع أيضا لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.وتابع: "هذا تطور سيتطلب أيضا من الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها، بعد أن ثبت أن الصين هي التي تمكنت من إعادة تجميع هيكل سياسي معقد كان من المفترض تقليديًا أن يكون تحت رعاية الإدارة الأمريكية".فشل السياسة الخارجية الإسرائيليةتحت عنوان "الاتفاق الإيراني السعودي يكشف أنه لا توجد سياسة خارجية لإسرائيل"، كتب الدكتور ميخال ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب والدكتور راز زيميت الخبير في شؤون إيران في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، مقالا مشتركا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" تطرقا فيه للأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ سنوات في ظل عدم وجود حكومة مستقرة وتسببها في تدهور السياسة الخارجية الإسرائيلية.وبحسب المقال، "من الأضرار الجسيمة لأربع سنوات من الفوضى التي عصفت بإسرائيل فقدان القدرة على إجراء تشخيص دقيق للواقع".وأضاف: "لا يتم تحليل كل تحد استراتيجي ينشأ من الداخل أو الخارج بشكل موضوعي، ولكن يتم وصفه على الفور بأنه إنجاز مثير للإعجاب لحزب سياسي واحد أو كدليل على فشل هائل للطرف الآخر. وبدلا من صياغة رد مناسب، يتم تخصيص الأحداث كـ "أسلحة" ضمن تبادل الضربات بين المعسكرين المتنافسين".واعتبر الخبيران أن الاتفاق بين الرياض وطهران دليل آخر على هذه المشكلة، حيث "سارع السياسيون الإسرائيليون إلى استغلال الاتفاق لمهاجمة بعضهم البعض وإلقاء اللوم على بعضهم البعض: وصف (رئيس المعارضة يائير) لابيد الاتفاق بأنه "فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية" نتيجة الانشغال بـ "الجنون القضائي"( إشارة إلى خطة حكومية لإصلاح القضاء)؛ وردا على ذلك ألقى نتنياهو المسؤولية على حكومة بينيت- لابيد واتهمها بعدم اتخاذ موقف حازم بما فيه الكفاية عندما بدأت المحادثات بين الطرفين (إيران والسعودية) قبل حوالي عام".مع ذلك يخلص ميلشتاين و زيميت إلى أنه "من الناحية العملية، لا ينبع الاتفاق من سلوك إسرائيل بل من تطورات إقليمية ودولية واسعة. تسعى السعودية إلى تخليص نفسها من المستنقع الذي وجدت نفسها داخله في اليمن وتخفيف التوترات مع إيران، التي هاجمت منشآت الوقود في المملكة عام 2019".وتابعا: "يسعى النظام الإسلامي إلى تخفيف الضغط الدولي عليه وإنهاء الدعم السعودي لقناة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية، التي كانت بمثابة أداة رئيسية ضده في موجة الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. من المرجح أنه بغض النظر عن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الخطوة السعودية الإيرانية كانت ستتبلور في نهاية المطاف في اتفاق".وأشارا إلى أن الاتفاق "يعكس فشل إدارة بايدن تجاه السعودية بشكل خاص، وصورة واشنطن الضعيفة في الشرق الأوسط بشكل عام، ويوضح التأثير الإقليمي المتزايد للصين، التي لعبت دورا رئيسيا في الوساطة بين البلدين".خيبة أمل سعودية من واشنطنبدورها، ذهبت القناة "13" الإسرائيلية في تحليل نشرته، اليوم السبت، إلى أن الاتفاق بين الرياض وظهران، يعبر إلى حد ما "عن خيبة أمل المملكة العربية السعودية تجاه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي لم توفرها، وقد يشير الاتفاق إلى أن الخيار العسكري الأكثر عدوانية ضد إيران لم يعد على جدول الأعمال بالنسبة للسعودية، والكرة الآن في ملعب إيران، وعليها أن تثبت استعدادا حقيقيا لتكون جارة جيدة للمملكة".واعتبرت القناة أن هناك رسالة أراد السعوديون من التوقيع مع إيران أن يرسلوها إلى الولايات المتحدة وهي "أن الصين لم تعد مجرد دولة اقتصادية- شريك في الطاقة للمملكة، ولكنها شريك سياسي وأمني مهم. هذا، على الرغم من اعتماد الرياض الأمني ​​شبه الكامل على واشنطن".وقالت القناة إن الاتفاق يمكن أن يبلور ما يمكن تسميته "شرق أوسط جديد"، إذ أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران "له تداعيات بعيدة المدى على منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما على صراع إسرائيل مع إيران، وعلى علاقات إسرائيل مع السعودية، وعلى الصراع من أجل الهيمنة بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة".وتابعت: "قبل خمس سنوات فقط، أطلق ولي العهد محمد بن سلمان على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لقب "هتلر الشرق الأوسط الجديد" واليوم - توصلت الدولتان إلى اتفاق. يمكننا أن نتعلم من التغيير الهام في السياسة السعودية، حول فهم القيادة السياسية في المملكة لطبيعة النضال الذي يجب خوضه ضد إيران، في ظل غياب "ظهر" أمريكي أو إسرائيلي. وبقدر ما يتعلق الأمر بالسعودية، فإن السياسة المتشددة تجاه إيران لم تعد ذات صلة، بل إن الحوار المباشر بين الدولتين فقط هو الذي سيفي بالمصالح السعودية في اليمن ويضمن للمملكة الهدوء الأمني".وأشارت القناة إلى الاتهامات المتبادلة في إسرائيل بين حكومة نتنياهو وسابقتها حول الاتفاق المبرم بين إيران والسعودية.وقالت في هذا السياق: "هناك انطباع أن إسرائيل لاعب ثانوي في هذه القصة. هذا حدث إقليمي دولي أكبر وأهم بكثير من إسرائيل، رغم أنه ضربة قاسية للحلم الإسرائيلي بالتطبيع العام مع المملكة والتطلع إلى إقامة تحالف إقليمي ضد إيران. ومع ذلك، من المحتمل أن تحافظ إسرائيل والسعودية على تعاونهما، بما في ذلك التعاون ضد إيران، فالعلنية فقط هي التي قد تتضرر".انتصار صيني وقلق إسرائيليورأت القناة "13" أن "انتصار الصين بنقطة واحدة على الولايات المتحدة في الصراع من أجل الهيمنة في المنطقة هو العنوان الرئيسي لهذه القصة، وقد تم تسجيل النجاح الصيني بالتزامن مع المحاولات الأمريكية للوساطة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي حتى الآن، لم تؤد إلى اختراقة في العلاقات".وتابعت: "في الشرق الأوسط حيث تكون الصين هي القوة المهيمنة- لن تكون إسرائيل بالضرورة مهيمنة كما هي اليوم في الشرق الأوسط الذي تنسحب منه الولايات المتحدة، وهذا هو السبب الحقيقي للقلق، أكثر من الاتفاقية السعودية الإيرانية نفسها"."كانت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي استقبل هناك بترحاب وتأييد، هي النقطة التي بدأت فيها الصين التخطيط لانتصارها السياسي الأول كقوة دبلوماسية في الشرق الأوسط"، تابعت القناة.استمرار "العلاقات السرية"ويعتقد جي إليستر، المحلل السياسي في موقع "والا" العبري، أن الاتفاق بين إيران والسعودية، لن يمحو إمكانية التطبيع بين إسرائيل والرياض بالمرة.وكتب في مقال بعنوان " بن سلمان لا يثق بالولايات المتحدة واختار طريقا دبلوماسيا مع إيران": "إسرائيل، وخاصة نتنياهو، بذلت جهوداً كبيرة في إقامة علاقات مع السعودية وعزل إيران، لكن اتفاق الأمس لم يضع حدا لذلك. العلاقات السرية مع الرياض ستستمر، وفي ظل ماضٍ مليء بالأزمة مع طهران، لا يُعرف ما سيحدث لاتفاق المصالحة الحالي".ومضى إليستر بالقول: "خط القطار بين حيفا والسعودية، والذي تحدث عنه نتنياهو قبل ساعات قليلة من الإعلان الإيراني، من المحتمل ألا يتم تدشينه قريبا، لكن من المحتمل أن ينتظر بن سلمان على أمل فوز الجمهوريين في الانتخابات العام المقبل من أجل عودة رئيس متعاطف إلى البيت الأبيض".وأمس الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك وقنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

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