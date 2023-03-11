https://sputnikarabic.ae/20230311/محمد-بن-عبد-الرحمن-آل-ثاني-رئيس-الوزراء-القطري-الجديد-1074606233.html
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني... رئيس الوزراء القطري الجديد
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني... رئيس الوزراء القطري الجديد
أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الذي أعلن الديوان الأميري... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T13:21+0000
2023-03-11T13:21+0000
2023-03-11T13:21+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, قطر, أخبار قطر اليوم, инфографика
انفوجرافيك, قطر, أخبار قطر اليوم, инфографика
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني... رئيس الوزراء القطري الجديد
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أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الذي أعلن الديوان الأميري القطري قبول استقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء.