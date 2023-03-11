https://sputnikarabic.ae/20230311/مشفى-ميداني-روسي-يعالج-جراح-متضرري-الزلزال-في-حلب-السورية-صور-1074610511.html

مشفى ميداني روسي يعالج جراح متضرري الزلزال في حلب السورية... صور

مشفى ميداني روسي يعالج جراح متضرري الزلزال في حلب السورية... صور

لم تتوقف قوافل المساعدة الروسية عن الوصول إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي أصاب أهالي حلب في السادس من شباط/ فبراير الماضي. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T14:30+0000

2023-03-11T14:30+0000

2023-03-11T14:30+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

مساعدة

الجيش الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074610277_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c0932ee249ec34a5d15a3b7cfc3a8d6.jpg

وقفة إنسانية روسية جديدة تستكمل حلقة ما شهده سكان المدينة من وقفات مماثلة على مدى سنوات النوائب والأحداث الدامية التي عصفت بها، قبل أن يأتي الزلزال المدمر ليحولها إلى مدينة منكوبة مع عدد من المدن السورية كاللاذقية وجبلة وحماه وطرطوس شمالي البلاد وغربها.مركز "حميميم"، ومقره في مدينة جبلة بريف اللاذقية، مد يد العون إغاثياً وطبياً ولعل المشفى الميداني الروسي الذي افتتح اليوم السبت 11 آذار/ مارس الجاري في حي "قاضي عسكر"، كان كفيلاً كي يبلسم جراح الكثير من المتضررين من الزلزال المدمر منذ اليوم الأول.المشفى الذي دشّن افتتاحه رئيس مركز "حميميم" الجنرال سمولن، يرافقه وفد روسي طبي كبير من كل الاختصاصات، فتح ذراعه لاستقبال جميع أهالي المدينة، مع تقديم الدواء المجاني لجميع المرضى.الدكتور فلاديمير، طبيب المعالجة الفيزيائية الروسي في المشفى، أكد في حديثه لـ "سبوتنيك": "مساعدتنا للشعب السوري بعد الكارثة لن تتوقف، ولم ينقطع وقوفنا مع الأصدقاء السوريين على مساحة البلاد".في غضون ذلك، يواصل المشفى عمله لمدة شهر كامل في الفترة الصباحية والمسائية وبعطلة يوم واحد بالأسبوع (يوم الجمعة).في حين يرى الدكتور عبيدة المفتي مدير مشفى العيون في حلب في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "تقديم الخدمة الطبية لن تكون محصورة للاستجابة الطبية الخاصة لمتضرري الزلزال لكن ستكون لجميع القاطنين بالمدينة عبر تقديم العلاج والدواء مجاناً وهذا شكر للأخوة الروس للوقوف مع أهالي حلب في وقت الكارثة".كارثة الزلزال المدمر، راكمت صعوبات الحياة التي يعيشها سكان حلب والمحافظات الأخرى جراء الحصار الأمريكي على البلاد، ولعل الخدمات الكبيرة لمحافظة حلب بمساعدة الدول الصديقة، بدأت تشكل منظومة مؤسساتية واجتماعية متكاملة بالحدود الممكنة، لخدمة السوريين الذين اندفعوا إلى الشوارع وهم اليوم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، أو يمكثون في دور العبادة والحدائق والمدارس ومراكز الإيواء.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مساعدة, الجيش الروسي