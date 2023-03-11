مشفى ميداني روسي يعالج جراح متضرري الزلزال في حلب السورية... صور
© Sputnik . Suhaib Omarayaمشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
لم تتوقف قوافل المساعدة الروسية عن الوصول إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي أصاب أهالي حلب في السادس من شباط/ فبراير الماضي.
وقفة إنسانية روسية جديدة تستكمل حلقة ما شهده سكان المدينة من وقفات مماثلة على مدى سنوات النوائب والأحداث الدامية التي عصفت بها، قبل أن يأتي الزلزال المدمر ليحولها إلى مدينة منكوبة مع عدد من المدن السورية كاللاذقية وجبلة وحماه وطرطوس شمالي البلاد وغربها.
مركز "حميميم"، ومقره في مدينة جبلة بريف اللاذقية، مد يد العون إغاثياً وطبياً ولعل المشفى الميداني الروسي الذي افتتح اليوم السبت 11 آذار/ مارس الجاري في حي "قاضي عسكر"، كان كفيلاً كي يبلسم جراح الكثير من المتضررين من الزلزال المدمر منذ اليوم الأول.
© Sputnik . Suhaib Omarayaمشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
مشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
المشفى الذي دشّن افتتاحه رئيس مركز "حميميم" الجنرال سمولن، يرافقه وفد روسي طبي كبير من كل الاختصاصات، فتح ذراعه لاستقبال جميع أهالي المدينة، مع تقديم الدواء المجاني لجميع المرضى.
الدكتور عبد القادر دواليبي، ممثل محافظ حلب وعضو المكتب التنفيذي بالمحافظة، قال لـ "سبوتنيك": "نشكر روسيا على تقديم هذا المشفى الميداني، حيث يمكن ملاحظة ما يحتويه من خدمات طبية باختصاصات متنوعة بالإضافة للأجهزة الطبية المتطورة لتقديم أفضل خدمة طبية لمدينة حلب، كما أنه يأتي لتدعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمتضررين".
© Sputnik . Suhaib Omarayaمشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
مشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
الدكتور فلاديمير، طبيب المعالجة الفيزيائية الروسي في المشفى، أكد في حديثه لـ "سبوتنيك": "مساعدتنا للشعب السوري بعد الكارثة لن تتوقف، ولم ينقطع وقوفنا مع الأصدقاء السوريين على مساحة البلاد".
© Sputnik . Suhaib Omarayaمشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
مشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
في غضون ذلك، يواصل المشفى عمله لمدة شهر كامل في الفترة الصباحية والمسائية وبعطلة يوم واحد بالأسبوع (يوم الجمعة).
من جهته، قال الدكتور طلال مرعشي، المسؤول الطبي في المشفى الميداني، لـ "سبوتنيك" إن "المشفى يقدم الخدمات الصحية لمتضرري الزلزال ولكل المحتاجين إليها من سكان لب، ويستقبلهم في أقسام الجراحة والأطفال والنسائية والداخلية والأشعة وجهاز إيكو وعلاج دوائي مع المراجعات والاستطباب ومستمر لفترة شهر".
في حين يرى الدكتور عبيدة المفتي مدير مشفى العيون في حلب في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "تقديم الخدمة الطبية لن تكون محصورة للاستجابة الطبية الخاصة لمتضرري الزلزال لكن ستكون لجميع القاطنين بالمدينة عبر تقديم العلاج والدواء مجاناً وهذا شكر للأخوة الروس للوقوف مع أهالي حلب في وقت الكارثة".
© Sputnik . Suhaib Omarayaمشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
مشفى ميداني روسي يبلسم جراح متضرري الزلزال في حلب
© Sputnik . Suhaib Omaraya
كارثة الزلزال المدمر، راكمت صعوبات الحياة التي يعيشها سكان حلب والمحافظات الأخرى جراء الحصار الأمريكي على البلاد، ولعل الخدمات الكبيرة لمحافظة حلب بمساعدة الدول الصديقة، بدأت تشكل منظومة مؤسساتية واجتماعية متكاملة بالحدود الممكنة، لخدمة السوريين الذين اندفعوا إلى الشوارع وهم اليوم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، أو يمكثون في دور العبادة والحدائق والمدارس ومراكز الإيواء.