https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدران-لـسبوتنيك-مقتل-3-من-الإرهابيين-الفارين-من-سجن-في-العاصمة-الموريتانية-1074613469.html

مصدران لـ"سبوتنيك": مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية

مصدران لـ"سبوتنيك": مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية

أكد مصدران أمنيان لوكالة "سبوتنيك" مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والقبض على الرابع، وذلك في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T16:20+0000

2023-03-11T16:20+0000

2023-03-11T16:20+0000

العالم العربي

موريتانيا

مقتل

سجناء

هروب

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الرباط - سبوتنيك. وأوضح المصدران الأمنيان أنه "تمت مطاردة الإرهابيين الأربعة الذين فروا قبل أيام من السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد"، مضيفا: "السجناء رفضوا الاستسلام فتم التعامل مع الموقف وبعد تبادل إطلاق النار، قُتل ثلاثة منهم وألقي القبض على السجين الرابع حيّا دون إصابات".هذا وأعلنت السلطات الموريتانية، يوم الاثنين، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع، ليل الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة انتسابه إلى جماعة إرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20230306/فرار-4-أشخاص-من-سجن-مركزي-في-موريتانيا-بعد-تبادل-لإطلاق-نار-1074370022.html

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العالم العربي, موريتانيا, مقتل, سجناء, هروب