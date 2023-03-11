https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدران-لـسبوتنيك-مقتل-3-من-الإرهابيين-الفارين-من-سجن-في-العاصمة-الموريتانية-1074613469.html
مصدران لـ"سبوتنيك": مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية
مصدران لـ"سبوتنيك": مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية
أكد مصدران أمنيان لوكالة "سبوتنيك" مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والقبض على الرابع، وذلك في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T16:20+0000
2023-03-11T16:20+0000
2023-03-11T16:20+0000
العالم العربي
موريتانيا
مقتل
سجناء
هروب
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الرباط - سبوتنيك. وأوضح المصدران الأمنيان أنه "تمت مطاردة الإرهابيين الأربعة الذين فروا قبل أيام من السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد"، مضيفا: "السجناء رفضوا الاستسلام فتم التعامل مع الموقف وبعد تبادل إطلاق النار، قُتل ثلاثة منهم وألقي القبض على السجين الرابع حيّا دون إصابات".هذا وأعلنت السلطات الموريتانية، يوم الاثنين، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع، ليل الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة انتسابه إلى جماعة إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/فرار-4-أشخاص-من-سجن-مركزي-في-موريتانيا-بعد-تبادل-لإطلاق-نار-1074370022.html
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العالم العربي, موريتانيا, مقتل, سجناء, هروب
العالم العربي, موريتانيا, مقتل, سجناء, هروب
مصدران لـ"سبوتنيك": مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية
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أكد مصدران أمنيان لوكالة "سبوتنيك" مقتل 3 من الإرهابيين الفارين من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والقبض على الرابع، وذلك في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد.
الرباط - سبوتنيك. وأوضح المصدران الأمنيان أنه "تمت مطاردة الإرهابيين الأربعة الذين فروا قبل أيام من السجن المدني في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في منطقة أوجفت شمال وسط البلاد"، مضيفا: "السجناء رفضوا الاستسلام فتم التعامل مع الموقف وبعد تبادل إطلاق النار، قُتل ثلاثة منهم وألقي القبض على السجين الرابع حيّا دون إصابات".
وشدد المصدران على أن "القوة العسكرية التي حاصرت السجناء الفارين كانت مدعومة بسلاح الجو، حيث وُجدت المجموعة الهاربة من السجن في منطقة صحراوية خالية بعد أن تعطلت السيارة، التي كانوا يستقلونها في اتجاه الحدود الشرقية مع مالي".
هذا وأعلنت السلطات الموريتانية، يوم الاثنين، هروب 4 سجناء، بعد تبادل لإطلاق نار في سجن مركزي في العاصمة نواكشوط.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الحادث الذي وقع
، ليل الأحد، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وأضاف البيان أن "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأ على الفور في تعقب الفارين من أجل إلقاء القبض عليهم في أسرع وقت ممكن".
وقال البيان إن اثنين من الحرس أُصيبا أيضا. ولم يتم الإعلان عن هوية السجناء الفارين، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وفي أعقاب حادث الهروب، الذي قالت الوزارة إنه وقع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض عليهم.
ووفقا لمسؤول عسكري تحدّث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن اثنين من السجناء محكوم عليهما بالإعدام، بينما كان الآخران ينتظران المحاكمة بتهمة انتسابه إلى جماعة إرهابية.