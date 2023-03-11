https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المعاهدات الدولية من خلال استخدام السيارات الطبية لأغراض ومهمات عسكرية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T05:32+0000
2023-03-11T05:32+0000
2023-03-11T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.وبحسب موروتشكو يقوم مسلحون أوكرانيون بنقل الذخيرة والأفراد على متن هذه السيارات.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
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روسيا
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
05:32 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المعاهدات الدولية من خلال استخدام السيارات الطبية لأغراض ومهمات عسكرية.
قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.
وبحسب موروتشكو يقوم مسلحون أوكرانيون بنقل الذخيرة والأفراد على متن هذه السيارات.
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.