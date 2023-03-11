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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تستخدم-سيارات-الإسعاف-لأغراض-عسكرية-1074593397.html
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المعاهدات الدولية من خلال استخدام السيارات الطبية لأغراض ومهمات عسكرية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T05:32+0000
2023-03-11T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.وبحسب موروتشكو يقوم مسلحون أوكرانيون بنقل الذخيرة والأفراد على متن هذه السيارات.تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
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مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة

05:32 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المعاهدات الدولية من خلال استخدام السيارات الطبية لأغراض ومهمات عسكرية.
قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيلوفكا شمال غربي أرتيوموفسك
9 مارس, 07:24 GMT
وبحسب موروتشكو يقوم مسلحون أوكرانيون بنقل الذخيرة والأفراد على متن هذه السيارات.
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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