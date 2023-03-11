https://sputnikarabic.ae/20230311/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يلقي-القبض-على-مواطن-من-ولاية-ميتشيغان-بعد-تهديده-بايدن-ومسؤولين-حكوميين--1074606399.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل مواطنا من ولاية ميتشيغان بعد تهديده بايدن ومسؤولين حكوميين

مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل مواطنا من ولاية ميتشيغان بعد تهديده بايدن ومسؤولين حكوميين

قالت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، إنه تم القبض على رجل أمريكي في ولاية ميتشيغان، ‏ووجهت له تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، بعد توجيهه تهديدات بقتل... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T13:35+0000

2023-03-11T13:35+0000

2023-03-11T13:36+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "ألقي القبض على رجل من ميتشيغان، واتهم في شكوى جنائية بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، بعد أن تم إيداعه في مؤسسة عقلية، وفي أثناء كونه مستخدما غير قانوني لمادة خاضعة للرقابة"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأشار البيان إلى أن "المتهم، راندال روبرت بيركا الثاني، كان بحوزته 4 أسلحة نارية، بشكل غير قانوني، أثناء استخدامه اليومي لمخدر الماريجوانا، وبعد أن تم إيداعه في مصحة عقلية".وأضاف أن "بيركا لفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن وجه تهديدات عديدة عبر موقع "يوتيوب"، بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأعضاء من مجتمع المثليين، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحاكمة ولاية ميتشيغان، غريتشن ويتمير".ونشر بيركا تهديدات للمسؤولين الحكوميين على "يوتيوب"، بما في ذلك: "أشتري أسلحة… وأخطط لقتل الناس، وبايدن يستحق الموت"، حسبما نقل البيان.وتابعت وزارة العدل الأمريكية، أن "الأسلحة النارية تم شراؤها لصالح بيركا من قبل أحد أقاربه، الذي خشي فيما بعد على صحته العقلية، وخاف من إيذائه له".وذكر البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على راندال روبرت بيركا الثاني، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامته.ويواجه بيركا حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية.

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