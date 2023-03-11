https://sputnikarabic.ae/20230311/ميدفيدتشوك-العقيدة-الأرثوذكسية-مثلها-مثل-الشعب-لا-يمكن-تدميرها-1074609230.html

ميدفيدتشوك: العقيدة الأرثوذكسية مثلها مثل الشعب لا يمكن تدميرها

ميدفيدتشوك: العقيدة الأرثوذكسية مثلها مثل الشعب لا يمكن تدميرها

صرح المعارض الأوكراني ورئيس كتلة "منصة المعارضة - مدى الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، بأن نظام زيلينسكي أثبت مرة أخرى أن ليس لديه شيء مقدس، وذلك بعدما بدأت الحكومة... 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T14:17+0000

2023-03-11T14:17+0000

2023-03-11T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ولفت فيكتور ميدفيدتشوك في تصريحه أنه في يوم 10 مارس/آذار، تلقت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا إنذارًا أخيرًا يطالب بإغلاق معبد "لافرا" والأديرة التابعة له نظرا لوجود خلافات في العقود وديون متراكمة وطالب الرهبان بالمغادرة قبل 29 مارس 2023. وقال ميدفيدتشوك: "نتذكر من التاريخ أنه حتى أثناء الاحتلال النازي، لم يغلق النازيون الكنيسة الأرثوذكسية الكنسية، واليوم يأخذ ورثتهم الأيديولوجيون من شعب أوكرانيا ما يمنحهم جوهرًا روحيًا ويقوي عزيمتهم أثناء المحن".ولفت إلى أن الشعب الأوكراني حُرم من لغته الروسية والأوكرانية، موضحاً أن نظام كييف اعتبر اللغة الروسية لغة الغزاة والخونة، حيث سعت كييف إلى اعتماد سياسة غسل أدمغة الأوكرانيين وإفسادها لدرجة نسيت جذورها وموسيقاها ومعناها وانتزعت الحقوق والحريات من الشعب الأوكراني وحلت بدلا عنها القوة الخادعة والإجرامية، مما سمح لبعض المجرمين والمتطرفين السيطرة على عقول الناس والبلاد، ولم يعد للمواطن الأوكراني الحق في أن يكون له رأي مختلف عن رأي السلطة الحاكمة، فهو ملزم اليوم بدعم هذه الحكومة في أي فرصة، لأن حتى الصمت يعتبر جريمة.وتابع ميدفيدتشوك: "دعت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الشعب إلى السلام والوحدة والضمير، لكن الشعب المسالم الذي يتقي الله والضمير اعتبرته سلطة زيلينسكي عدو لها".وأشار إلى أن "الدولة الأوكرانية تحولت إلى "فرانكشتاين" من صنع الإنسان، يكره كل ما هو حي وطبيعي، ويريد تدمير السلام على هذا الكوكب"، مؤكدا على أن "سلطات كييف لن تنجح في جعل أوكرانيا جثة زومبي خطيرة".واعتبر ميدفيدتشوك أن "الشعب الأوكراني أمة حية وروحانية وعادلة وهناك أوكرانيا أخرى حقيقية وسلافية وأرثوذكسية ولن تسمح بفرض الشيطانية في البلاد"، مضيفا أنه "لا يمكن تدمير الإيمان الأرثوذكسي الحقيقي لأنه مثله مثل الشعب".

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