https://sputnikarabic.ae/20230311/نائب-أمريكي-واشنطن-تريد-إلحاق-هزيمة-معقولة-بروسيا--1074594324.html
نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا
نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا
كشف النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، سيث مولتون، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق تخسر فيه روسيا الصراع في أوكرانيا، لكن هزيمتها يجب أن تكون "معقولة" كي لا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:46+0000
2023-03-11T06:46+0000
2023-03-11T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف مولتون، خلال خطاب في معهد هدسون: "سقوط الحكومة بأكملها ليس شيئًا نريده حقا"، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة تمامًا بانتصار كييف وهزيمة روسيا، لكنها لا تريد أن تخسر روسيا كثيرا في الوقت نفسه".وشدد مولتون على أن الولايات المتحدة "ليس لديها نية لتدمير روسيا"، داعيا إلى زيادة إمدادات ذخيرة المدفعية الثقيلة والدبابات والأسلحة الهجومية الأخرى إلى أوكرانيا لضمان نجاح كييف في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/فاينانشيال-تايمز-الولايات-المتحدة-تحث-التجار-العالميين-على-استيراد-النفط-من-روسيا-1074534952.html
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العالم
نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا
06:46 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
كشف النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، سيث مولتون، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق تخسر فيه روسيا الصراع في أوكرانيا، لكن هزيمتها يجب أن تكون "معقولة" كي لا تنعكس على الاستقرار العالمي.
قال النائب مولتون بهذا الصدد: "لا أعرف ما إذا كان سقوط الحكومة الروسية سيكون مفيدًا لاستقرار العالم. على سبيل المثال، أنا أتحدث عن انتشار الأسلحة النووية، لذلك، أقول إننا نتمنى لروسيا هزيمة مخزية".
وأضاف مولتون، خلال خطاب في معهد هدسون: "سقوط الحكومة بأكملها ليس شيئًا نريده حقا"، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة تمامًا بانتصار كييف وهزيمة روسيا، لكنها لا تريد أن تخسر روسيا كثيرا في الوقت نفسه".
وشدد مولتون على أن الولايات المتحدة "ليس لديها نية لتدمير روسيا"، داعيا إلى زيادة إمدادات ذخيرة المدفعية الثقيلة والدبابات والأسلحة الهجومية الأخرى إلى أوكرانيا لضمان نجاح كييف في ساحة المعركة.