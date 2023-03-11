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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230311/نائب-أمريكي-واشنطن-تريد-إلحاق-هزيمة-معقولة-بروسيا--1074594324.html
نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا
نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا
كشف النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، سيث مولتون، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق تخسر فيه روسيا الصراع في أوكرانيا، لكن هزيمتها يجب أن تكون "معقولة" كي لا... 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T06:46+0000
2023-03-11T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف مولتون، خلال خطاب في معهد هدسون: "سقوط الحكومة بأكملها ليس شيئًا نريده حقا"، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة تمامًا بانتصار كييف وهزيمة روسيا، لكنها لا تريد أن تخسر روسيا كثيرا في الوقت نفسه".وشدد مولتون على أن الولايات المتحدة "ليس لديها نية لتدمير روسيا"، داعيا إلى زيادة إمدادات ذخيرة المدفعية الثقيلة والدبابات والأسلحة الهجومية الأخرى إلى أوكرانيا لضمان نجاح كييف في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/فاينانشيال-تايمز-الولايات-المتحدة-تحث-التجار-العالميين-على-استيراد-النفط-من-روسيا-1074534952.html
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نائب أمريكي: واشنطن تريد إلحاق هزيمة "معقولة" بروسيا

06:46 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 11.03.2023)
© AP Photo / John Minchilloتجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
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كشف النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، سيث مولتون، أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق تخسر فيه روسيا الصراع في أوكرانيا، لكن هزيمتها يجب أن تكون "معقولة" كي لا تنعكس على الاستقرار العالمي.
قال النائب مولتون بهذا الصدد: "لا أعرف ما إذا كان سقوط الحكومة الروسية سيكون مفيدًا لاستقرار العالم. على سبيل المثال، أنا أتحدث عن انتشار الأسلحة النووية، لذلك، أقول إننا نتمنى لروسيا هزيمة مخزية".
وأضاف مولتون، خلال خطاب في معهد هدسون: "سقوط الحكومة بأكملها ليس شيئًا نريده حقا"، مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة تمامًا بانتصار كييف وهزيمة روسيا، لكنها لا تريد أن تخسر روسيا كثيرا في الوقت نفسه".
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
"فاينانشيال تايمز": الولايات المتحدة تحث التجار العالميين على استيراد النفط من روسيا
أمس, 05:19 GMT
وشدد مولتون على أن الولايات المتحدة "ليس لديها نية لتدمير روسيا"، داعيا إلى زيادة إمدادات ذخيرة المدفعية الثقيلة والدبابات والأسلحة الهجومية الأخرى إلى أوكرانيا لضمان نجاح كييف في ساحة المعركة.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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